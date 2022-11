Eran las 11 horas de la mañana cuando cuatro de los organizadores de la ‘VII edición del Festival de Cine No Visto de Linares’ y la directora del mismo, Rocío García Pérez, visitaban todos y cada uno de los comercios linarenses que han engalanado sus escaparates con temática cinematográfica para “vestir a Linares de cine”. El nivel de todas las elaboradas exposiciones era muy alto y esto no puede ser una mejor noticia teniendo en cuenta que era el primer año que se sacaba adelante esta iniciativa. Después de mucho deliberar el jurado llego a un consenso, pero este no será desvelado todavía.

La película ‘Para entrar a vivir’, dirigida por Pablo Aragüés y Marta Cabrera y protagonizada por Bárbara Goenaga, Kira Miró, Luisa Gavasa, Jorge Usón o Gorka Otxoa ponía el punto y final a las proyecciones cinematográficas el viernes 11, dentro de la VII edición del Festival de Cine No Visto de Linares. La tónica habitual de las sesiones que se han desarrollado a lo largo de una semana se ha consolidado por enésima vez con la gran asistencia de espectadores, casi un centenar de ellos, para disfrutar de esta comedia con casas encantadas que llegaba a Cines Bowling Linares a las 21:30h para deleite de los linarenses que decidieron pasar una noche divertida con esta historia sobre una peculiar casa encantada.

La programación para hoy sábado

Sábado 12, el día grande dentro del certamen linarense. Después de meses de preparación por parte de los organizadores, todo estará listo a las 20 horas para la gala de clausura en la que se concederán los premios a las obras cinematográficas, cortometrajes y largometrajes, que han formado parte de las selecciones oficiales. Recordamos también que la actriz Rosario Pardo, la directora Sonia Expósito y la productora y directora de la Academia de cine andaluz, Marta Velasco, recibirán premios honoríficos a la trayectoria, proyección artística y contribución cinematográfica respectivamente. Poco más podemos decir de esta velada que se mantiene en el más estricto de los secretos, pero que nos deparará más de un momento divertido y no pocas sorpresas.