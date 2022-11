La presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda García, celebra la adjudicación de la redacción del proyecto de construcción de la playa de vías para conectar el Parque Empresarial Santana con la red ferroviaria. “Sin duda, es una magnífica noticia para Linares que se haya dado este importante paso para dar continuidad a las obras que conectarán el ramal ferroviario con la red estatal”. “Este proyecto supone la última fase para lograr la conexión con el recinto, y tenemos claro que esta importante actuación propiciará que las instalaciones sean más competitivas para que Linares sea un foco de atracción de nuevas empresas”. Aranda subraya que “la redacción del proyecto se ha adjudicado por 173.107 euros con una cofinanciación del 80% por Fondos Feder, e incluye el diseño de la playa de vías y también de un edificio de control, señalética, o los accesos al recinto entre otras actuaciones”.

La presidenta popular destaca que “el compromiso de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda con esta infraestructura es total, y prueba de ello es que desde que el PP gobierna en la Junta de Andalucía se están dando pasos de gigante para finalizar esta obra lo antes posible”. “Consideramos que el ferrocarril es una pieza fundamental para revitalizar la actividad del Parque Empresarial e impulsar la creación de empleo, y por ello se está haciendo un importante esfuerzo inversor en los últimos años”. “Así, el proyecto de PJA2023 contempla un total de 8,8 millones de euros para esta infraestructura, a través de dos partidas, por un lado 6 millones para la playa de vías, y por otro 2,8 millones para finalizar la conexión del ramal con la línea general, algo muy demandado”. En este sentido, recuerda que “tras una década de obras, en 2019 se terminaron las obras del ramal hasta el perímetro de Vadollano, y posteriormente se dio continuidad al proyecto para la conexión con la red estatal con un presupuesto de 5 millones de euros, estando los trabajos muy avanzados actualmente”.

Para finalizar, Mariola Aranda subraya que “el Gobierno de Juanma Moreno está demostrando con hechos que apuesta por esta infraestructura, y que desde su llegada se ha visto este proyecto como una prioridad, progresando en su construcción, al contrario de lo que hicieron los distintos gobiernos socialistas, con los que se sufrieron numerosas paralizaciones que estaban eternizando el proyecto”. “Está claro que desde el PSOE no se tomaron con urgencia la ejecución de esta obra que podría ser una pieza clave para atraer nuevas empresas que creasen nuevos puestos de trabajo y contribuyesen a paliar el problema del desempleo en la ciudad”, explica. “Lo que hicieron fue un ‘postureo’ tardando varios lustros en ejecutar un trozo de vía que no iba a ninguna parte para que pareciera que estaban trabajando”. “Y lo que crearon fue una vía muerta, igual que está su política de empresas, e igual de desolado que dejaron al Parque de Santana después del Plan Linares Futuro”. “Los socialistas no se tomaron en serio la necesidad de finalizar esta infraestructura, pero ahora, con el Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno, será pronto una realidad”. “Este Gobierno ha tenido que trabajar para conectar este trazado sin inicio y sin fin con el Parque Empresarial y con la línea Madrid-Cádiz, que es por donde pasa el ferrocarril y el futuro”. “Por ello, desde el Partido Popular de Linares agradecemos el interés y la sensibilidad demostrada ahora por la Administración autonómica para recuperar el potencial industrial de Linares, que irá vinculado a la creación de empleo, y que contribuirá a que esta ciudad avance”, concluye.