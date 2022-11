Los buenos números siguen acompañando a la VII edición del Festival de Cine No Visto de Linares. El certamen local ha superado la prueba de fuego que supone mantener la afluencia de interesados por el cine independiente entre semana tras el éxito de las tres primeras jornadas del viernes, sábado y domingo. A las 11:00h y 12:00h el festival de desdobló para emitir online el podcast “El auge de las series españolas” con los críticos y divulgadores Sergio Fernández Atienza, Marta Medina, Juan Luis Daza y Emilio Prieto, que se puede disfrutar en diferido en el canal de Youtube de Cine No Visto, y al mismo tiempo, en Cines Bowling Linares, se recibía a alumnos de 3º de la ESO del colegio San Joaquín en la proyección de cortometrajes “Educa en valores”, en el que pudieron disfrutar de varias de las piezas de la selección oficial del festival, con posterior debate, especialmente seleccionadas por abordar temáticas de carácter social.

A las 17:00h la primera parte del taller “Entrenar la escucha, un acercamiento a la interpretación”, impartido por la actriz linarense Miriam Montilla, colgaba el cartel de “sold out” con la asistencia de un numeroso grupo de interesados por conocer los entresijos del mundo del arte dramático a manos de toda una profesional como es nuestra paisana. Hoy, también a las 17:00h, se impartirá la segunda parte de esta actividad que nuevamente se ha quedado sin localidades.

Dos largometrajes a competición pudieron disfrutar los linarenses a las 18:00 y 21:30 respectivamente y en esta ocasión pertenecientes ambos al género de terror, pero con perspectivas diametralmente opuestas. Los ecos giallescos de Matando el tiempo, de Norberto Ramos del Val, desconcertaron al respetable mediante sus giros de guion y peculiar apuesta estética, mientras que el horror virtual de Otiribius enganchó a los espectadores que decidieron entrar en el juego, nunca mejor dicho, propuesto por el guionista y director Stiff Sullivan. Ambas proyecciones contaron con el respaldo de linarenses de todas las edades dando esperanzas a los organizadores con respecto al adecuado devenir del resto de días del festival.

Es de recibo mencionar que entre la sesión de uno y otro de los films de la sección oficial, a las 19:30h, se llevó a cabo la Proyección Internacional “Ventana audiovisual” colaboración con los festivales Otros Cines, de Argentina y Miax, de México, en los que los cortometrajes La misma mirada, de Guido Simonetti, protagonizado por José, un joven nacido de una violación, y En silencio, una metáfora sobre la depresión y cómo esta puede alienarnos socialmente haciéndonos mostrar uno rostro que no es nuestro, ofrecieron una visión diferente del medio audiovisual venida de América Latina.

Programa para hoy martes

Para la quinta jornada, la asignada al martes 8, contamos con dos platos fuertes. El primero es el cortometraje Night Show, cuya sesión comenzará a las 19:00h, en el que la actriz Emma Santana (Cristina Mediero) acude a un late night presentado por el actor Ken Appledorn llamado “Night Show” para presentar su nueva película This is Me y en el transcurso del programa se destapa un incómodo secreto que pondrá en jaque al presentador. Para el pre estreno de este esperado trabajo, rodado íntegramente en Linares, contaremos con la presencia de la actriz y directora Cristina Mediero que resolverá todas las dudas y responderá las preguntas relacionadas con el proyecto.

AveMaría es el título de la cuarta película a competición del festival que podrá visionarse a partir de las 21:30. Se trata de un atípico drama con toques de terror localizado en Cataluña y centrado en una familia que vive aislada bajos las normas de su caprichosa religión. Con ecos del cine de Luis Buñuel más críptico o de su alumno más aventajado, el griego Yorgos Lanthimos este film dirigido por Pol Mansachs y Adrián Palomo y protagonizado por Daniela Brown, Carles Gilabert, Anna Sabaté o Daniel Mallorquín gustará a los amantes del cine más exigente con espectador, ese que no duda en incomodar y remover conciencias. Será proyectado en catalán con subtítulos en castellano.