Con los dos eventos del domingo 6 la VII edición del Festival de Cine No Visto de Linares pone fin a su primer fin de semana con un rotundo éxito de afluencia que no hace más que consolidar esta cita anual con ese celuloide que no se prodiga usualmente en las multisalas y del que nosotros podemos disfrutar en nuestra ciudad. A las 18:00 tenía lugar la segunda proyección de cortometrajes que al igual que la primera presumió de una amalgama de propuestas que ponían su objetivo en temas como la violencia machista (Ni sol ni sombra), la guerra civil española (Joan tiene un secreto), la pandemia del Covid 19 (Hikimori) o experimentos metareferenciales repletos de ingenio como Work it class. La sesión ha contado con el mayor número de asistentes de la historia del festival desde que los cortometrajes de la sección oficial se proyectan en Cines Bowling Linares.

A las 20:00 tuvo lugar la proyección de la primera película a concurso dentro de la categoría de largometrajes. Se trata de la cinta uruguaya Muerto con Gloria, dirigida por Marcela Malta y Mauro Sarser y protagonizada por Stefania Tortorella, Noelia Campo, Mauro Sarser, Nenan Pelenur, Federico Guerra o Marco Manfrini. Esta mezcla de comedia romántica de diálogos ágiles y personajes estrambóticos en la que una joven e introvertida librera comienza una relación primero sexual y más tarde sentimental con el espíritu del anterior dueño de la casa a la que acaba de mudarse está cargada de humor ácido y reflexiones sobre los complejos vericuetos de las relaciones de pareja o la posibilidad de la existencia de un más allá, temas que aborda este film muy bien recibido por parte de los espectadores.

Programación para hoy

El lunes 7, que marca la cuarta jornada del certamen, podremos disfrutar de hasta cinco actividades, una de ellas online y las otras cuatro presenciales. La primera de ellas se tratará del estreno del podcast “El auge de las series españolas” en el que los críticos y divulgadores Sergio Fernández Atienza, Marta Medina, Juan Luis Daza y Emilio Prieto, estos últimos paisanos de nuestra ciudad, debatirán sobre esa nueva ola de ficción patria de calidad que invade nuestras televisiones y plataformas de streaming llegando en ocasiones a convertirse en verdaderos éxitos internacionales como La casa de papel. El mismo podrá verse en vídeo en el canal de Youtube del Festival de Cine No Visto y allí quedará a disposición de aquellos que quieran visionarlo en diferido.

A las 17:00h tendrá lugar la primera parte del taller “Entrenar la escucha, un acercamiento a la interpretación”, impartido por la actriz linarense Miriam Montilla y que se alargará hasta las 20:00h. Se trata de un taller que se extenderá durante dos jornadas, su segunda parte se desarrollará mañana martes a la misma hora, especialmente dirigido a personas que estén o quieran estar relacionadas con la creación y la interpretación. Todo un lujo poder contar con una gran profesional de nuestra tierra a la que hemos podido ver en películas como La caja 507 o series como Amar es para siempre o Mercado Central.

Justo a las 18:00h se proyectará Matando el tiempo, segundo largometraje de la sección oficial del festival. Dirigida por el prolífico cineasta santanderino Norberto Ramos del Val cuenta la historia de Sonia, una artista que deambula por la lúgubre mansión donde vive, obsesionada con desentrañar un oscuro secreto oculto. Su pasado, sus miedos, su deseo y sus terribles pesadillas han creado una telaraña mortal en la que está atrapada, quitándole la poca cordura que le quedaba. Influenciada por el giallo italiano de autores como Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulcio o Massimo Dallamano Matando el tiempo hará las delicias de los amantes del horror.

Será a las 19:30 cuando se llevará a cabo nuestra ya famosa Proyección Internacional, una colaboración con los festivales Otros Cines, de Argentina y Miax, de México, en el que los organizadores de sendos certámenes nos envían material audiovisual de sus países de procedencia para que nuestros asistentes puedan disfrutar de una sesión sorpresa cuya finalidad es ofrecernos una poliédrica visión del séptimo arte resaltando que nos emparenta o diferencia con la manea de hacer celuloide en Latinoamérica.

Pero a las 21: 30h continuarán las emociones fuertes dentro del certamen ya que los pasillos de Cines Bowling Linares se verán nuevamente salpicados por sangre con Otribius, film, también a concurso, dirigido por el realizador español Stiff Sullivan en el que Adriana encuentra un videojuego llamado Otribius, una aventura gráfica tras la cual advierten que existe algún tipo de oscuro secreto que hace que muchos de sus jugadores pierdan la cabeza y acaben cometiendo el suicidio. Producción con ecos a recientes éxito dentro de terror como Still Alive o Host y que disfrutaran los amantes tanto del cine de terror como del mundo gamer y streamer. Variedad de eventos que tratarán de mantener el buen pulso con el que hasta ahora está discurriendo esta VII edición del Festival de Cine No Visto de Linares.