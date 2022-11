El Tecnigen Linares se ha impuesto por 4-1 a Alicante TM en un partido que nuestras jugadoras han dominado de principio a fin. El miércoles, llega la Champions. Nuestro primer equipo necesitaba vencer y convencer en la tarde del viernes. Vencer, para seguir en la parte alta de la tabla de la Liga Iberdrola, y convencer, para llegar con la moral alta de cara a los complicadísimos enfrentamientos de Champions League de este miércoles y jueves.

Y lo cierto es que se han logrado los dos objetivos. Primero porque la victoria se ha quedado en Linares (4-1), y segundo, porque nuestras jugadoras se han mostrado implacables.

El partido lo habría Thip ante Paula Bueno, pero nuestra jugadora no daba opción a su ex-compañera y se llevaba el duelo por 3-0. Tras ésto, Roxana Istrate hacía lo propio ante la turca Simay y ampliaba la ventaja en el marcador. Patricia Torio, que debutaba en la categoría, no se lo iba a poner fácil a Irina Ermakova, y aunque la canterana caía por 3-1, por momentos nos hizo soñar con la posibilidad de un debut soñado. Con 2-1 se llegaba al dobles. Las nuestras se llevaban el duelo por 3-1, que era el tanteo que iban a dejar en el marcador general. Una vez más, Thip iba a ser la encargada de disputar el quinto punto, y como no, de cerrar el partido, ya que vencía a Simay con cierta tranquilidad y dejaba la victoria en tierras linarenses.

Tras esto, todas las miradas se centran en la Champions. Las dos primeras jornadas se disputan en nuestra ciudad el miércoles y el jueves (19:30h.) En el Club se es consciente de la dificultad de los compromisos, pero también de que nuestras jugadoras son capaces de lograr metas insospechadas; más, si cuentan con el apoyo de toda la ciudad.