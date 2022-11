Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Policía Judicial de Úbeda han detenido a una mujer que presuntamente sustraía joyas a personas mayores a las que cuidaba. La arrestada trabajaba tanto en residencias de mayores como en domicilios particulares de Jaén, Linares y alrededores. En el registro domiciliario practicado, los agentes encontraron más de 100 piezas de oro, temiendo que podrían existir más víctimas que no se hayan percatado de la desaparición de sus joyas.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia interpuesta en Comisaría por los responsables de una residencia de mayores en la que se daba cuenta de la sustracción de diversas joyas pertenecientes a las personas que allí residían. Durante el trascurso de la misma, los agentes comprobaron que en las fechas en la que sucedieron las sustracciones estuvo trabajando la presunta autora de los hechos, la cual lo hacía de forma no continuada.

Existían multitud de ventas de piezas de oro

Una vez inspeccionados por parte de los agentes varios comercios de Úbeda y de Jaén de compra venta de joyas, se cercioraron que tanto la presunta autora como su compañero sentimental (actualmente en prisión) habían realizado un número inusual de ventas de piezas de oro. Al objeto de determinar la procedencia de las mismas, comenzaron a aparecer joyas que habían sido sustraídas en la residencia donde la arrestada había trabajado.

Ejercía labores de limpieza en domicilios particulares

Sospechando de que pudiera albergar en su domicilio joyas fruto de sus acciones, los investigadores solicitaron la entrada y registro a la Autoridad Judicial, llevándose a cabo la misma en la ciudad de Jaén, donde se encontraron más de 100 piezas en su interior. Todo lo anterior hizo pensar a los agentes que parte del material hallado no sólo fuese de la residencia que nos ocupa, ya que la presunta autora estuvo trabajando también ejerciendo labores de limpieza en domicilios particulares de Jaén, Linares y alrededores, por ello no se descarta la posibilidad de que existan piezas que aún no hayan sido denunciadas, premiando en la determinación de su origen.