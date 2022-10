El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirmó hoy que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 “son los presupuestos del truco, el engaño y la trampa”. “Moreno Bonilla no ofrece truco o trato: ofrece sólo truco”, dijo Reyes tras calificar las cuentas de “festival de propaganda que luego no se cumple” y recordar que la Junta cerró el año 2021 con una ejecución de inversión de sólo 23 millones de euros en la provincia de Jaén. Además, en lo que va de 2022, la cantidad ni siquiera supera los 13 millones de euros, lo que supone una ejecución del 14% después de 9 meses. “Por tanto, presupuestan, pero no ejecutan. Así que estamos hablando de papel mojado. Venden sobre el papel lo que después no se gasta. Confirman de nuevo el fraude y la estafa del señor Moreno Bonilla a la provincia de Jaén”, resumió.

En rueda de prensa, Reyes consideró por todo ello que la Junta “no tiene ninguna credibilidad” cuando habla de 390 millones de euros. “No pueden prometer esa cifra quienes apenas han ejecutado 35 millones en los últimos dos años”, reprochó. Por este motivo, reiteró que “estamos nuevamente ante un festival de propaganda de Moreno Bonilla, donde el presidente de la Junta vuelve a poner en marcha la máquina de fuegos artificiales y se limita a vender humo”, ofreciendo cifras “de fantasía” que luego no se materializan por ninguna parte.

El líder socialista subrayó que estos presupuestos hacen lo mismo que los anteriores: “estamos prácticamente ante un copia y pega de los ejercicios anteriores. No ejecutan y vuelven a presupuestar los mismos proyectos”. En este punto, puso varios ejemplos, como el Tranvía de Jaén, con 5 millones de euros, aunque en 2021 ya presupuestaron 1,6 millones y en el proyecto del año pasado ya llevaba 5,7 millones. “No se ha ejecutado nada. Pues copia y pega”, señaló.

En este asunto, Reyes fue contundente: “El tapón que impide funcionar al Tranvía de Jaén se llama Juan Manuel Moreno Bonilla”. Argumentó que “nadie puede entender que las obras del Tranvía se ejecutaran en año y medio” con un gobierno del PSOE y que ahora esta Junta del PP “necesite 5 años sólo para echarlo a andar”. “No hay quien se lo crea”, apostilló. Por el contrario, manifestó que “el gran valedor del Tranvía de Jaén se llama Julio Millán”, un alcalde que “ha huido de todo conflicto, que ha demostrado su lealtad institucional y que está haciendo lo imposible para poner el Tranvía en servicio”. “El Ayuntamiento lleva 3 años cumpliendo con el Tranvía y la Junta lleva 3 años torpedeándolo”, agregó.

Sobre la Ciudad Sanitaria, recordó que en 2020 se presupuestaron 1,7 millones y en 2021 otros 2 millones de euros. 4 años después “sólo hay un diseño gráfico y un suelo que le hemos cedido el Ayuntamiento y la Diputación, no hay más”. Sobre la Ciudad de la Justicia, apuntó que hubo 1 millón de euros en 2020, 212.000 euros en 2021 y 490.000 euros en el proyecto de 2022. “Ahora le ponen 300.000 euros. Da igual. Copia y pega. Nada han hecho en 4 años y nada van a hacer en 2023”.

En materia de carreteras, Reyes preguntó qué ha pasado con la Autovía del Olivar, porque Moreno Bonilla “va de cero en cero” con esta carretera, con un tramo Martos-Alcaudete “que sigue en punto muerto desde 2019”. “Ni un solo kilómetro le ha añadido en 4 años”, afeó. Estos presupuestos también confirman “el rechazo” de la Junta a construir las autovías Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, para las que ya presupuestaron 20 millones de euros en 2021 para unas obras de parcheo “y a día de hoy ni siquiera han empezado las obras”. “Otro copia y pega de la Junta”, añadió.

Sobre el acceso a Geolit, recalcó que “ya debería estar hecho”, puesto que es un proyecto que estaba listo para licitarse en 2019. Sin embargo, la Junta no lo hizo, presupuestó 5 millones en 2021 y ha empezado las obras en este 2022. “Una obra que, por tanto, es herencia recibida”, puntualizó. Como herencia recibida son las obras de la conexión de Linares-Vadollano con vía Madrid-Cádiz o buena parte de las depuradoras que la Junta tiene en planificadción.

Sobre la sede judicial de Villacarrillo, recordó que hubo 376.000 euros presupuestado en 2020, los mismos 376.000 euros en 2021 y “ahora ponen 500.000 euros”. “La realidad es que todavía no han ejecutado esta reforma. Otro copia y pega de años anteriores”, remachó.

Reyes consideró que habría que preguntar también al presidente de la Junta por el Hospital de Cazorla, que tenía 10 millones de euros en el Presupuesto de 2021 para su apertura completa, “de la que nunca más se supo”. “¿Es que no lo van a abrir nunca al 100%? ¿Es que lo van a dejar siempre a medio gas?”, cuestionó.

El líder socialista indicó que “tampoco se sabe qué va a pasar en 2023 con las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén”, aunque “sí sabemos lo que ha pasado en estos 4 años: cero absoluto del señor Moreno Bonilla”.

Añadió que “como en la propaganda todo vale, el señor Moreno Bonilla se ha dedicado también a inflar las cifras de inversión en la provincia al incluir partidas generales, como ayudas para agricultores por la guerra de Ucrania, ayudas para jóvenes agricultores, líneas de crédito para empresas o incentivos para eficiencia energética, como si esas cosas sólo se hicieran en Jaén y no se convocaran en las demás provincias”.

Así las cosas, Reyes mostró su “profundo escepticismo” con estas cuentas y arguyó que Moreno Bonilla “no puede prometer nada” porque hace un año “tuvo la desfachatez de asegurar que había invertido 1.700 millones de euros en Jaén y a día de hoy todavía no ha dado la cara por este tema”. De hecho, desveló que “todavía no ha respondido a la petición oficial que le hizo el PSOE en el Parlamento de que detallara ese listado de actuaciones e inversiones”. “Obviamente no lo ha hecho porque es imposible demostrarlo”, aseveró.

El responsable del PSOE de Jaén avanzó que el Grupo Parlamentario trabajará en el periodo de enmiendas para intentar realizar aportaciones que mejoren estas cuentas, pero sobre todo para “seguir vigilando, controlando y evaluando el grado de cumplimiento de estas inversiones”.

En clave general, afirmó que son unos presupuestos “profundamente decepcionantes”, porque no responden a las necesidades de los andaluces, no hay planes de ayuda para las familias, trabajadores, pymes y autónomos para hacer frente a la subida de precios, y tampoco hay ni rastro de los planes especiales de empleo que se le están reclamando en Jaén ante la baja cosecha de la aceituna. Además, “vuelven a despreciar a los ayuntamientos con una subida ridícula” de la Patrica, que aumenta sólo un 2% cuando la Junta prevé incrementar sus ingresos tributarios en un 25%. “Es inadmisible. Desde el PSOE vamos a pedir que esa financiación supere los 600 millones de euros, un fondo especial para municipios en riesgo de despoblación y que se impulse la posibilidad de que las corporaciones locales puedan gestionar fondos europeos”, concluyó.