Las victorias en la Liga Iberdrola no son nada fáciles, y así se ha podido comprobar en la mañana del sábado en Vegas del Genil. Nuestro Tecnigen Linares ha logrado el triunfo, pero se ha visto obligado a pelear cada punto en juego.

El primer punto del encuentro iba a ser un duelo tailandés entre Orawan Paranang y Wanwisa Aueawiriyayothin. Dos jugadoras que se conocen a la perfección y que nos han brindado un encuentro sensacional con golpes increíbles.

El enfrentamiento entre las tailandesas, se iba a decantar del lado de nuestra Thip, pero ni ha sido hasta el quinto juego donde se ha decidido para que lado se iba a decantar la balanza.

Tras esto, Roxana Istrate y Ana Pedregosa se veían las caras en un punto que se llevaba nuestra jugadora por 3-0 a pesar del buen juego de la motrileña.

También iba a finalizar 3-0 el siguiente punto, pero en esta ocasión, a favor del CTM Vegas del Genil, amén a la victoria de Paula Medina ante nuestra canterana Cristina Prieto. Se llegaba al dobles con ventaja linares por 2-1.

Y precisamente, el dobles, nos iba a dejar algunas de las mejores acciones del encuentro. Los presentes en la sala han disfrutado del espectáculo que nos han brindado las parejas Medina – Wawinsa y Paranang – Istrate. El punto, se venía hasta Linares con un 3-0 para las nuestras.

Solo faltaba un punto para cerrar el encuentro, y ese lo iba a conseguir Thip, no sin dificultar, y es que la española del CTM Vegas del Genil ha logrado arrancarle un juego a la nuestra, generándole mucha dificultad durante todo el punto. Finalmente, Thip cerraba el partido ante Pedregosa por un 3-1.

El 4-1 a favor de las nuestras nos deja en el vagón de equipos que persigue al intratable UCAM Cartagena. El próximo viernes, a las 20:00h, nos visita Alicante TM, en un partido que no deja de ser importante para el futuro de nuestro Tecnigen, sino que, además, será la antesala de las dos primeras jornadas de los partido de Champions que nuestro equipo disputará en Linares los día 9 y 10 de Noviembre.