El PSOE de Jaén exige a la Junta de Andalucía un refuerzo inmediato de profesionales en los numerosos Centros de Salud de la provincia “donde todavía se están dando citas a 14 días vista”, una situación “bochornosa” impropia del año 2022 y que “ya no se sostiene con ninguna excusa”.

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz denuncia que muchos usuarios “siguen encontrándose con que no pueden acceder a su médico de familia antes de dos semanas” y que esto “es una realidad incontestable que el Gobierno andaluz no puede desmentir”. “Moreno Bonilla tiene más dinero que nunca y, sin embargo, tiene a la Atención Primaria en el peor momento de las últimas décadas”, resume.

Férriz reprocha asimismo “la última ocurrencia” de la Junta de Andalucía, que ha sido “echar la culpa de los retrasos a los propios pacientes, a los que regaña sin ningún pudor porque dice que no anulan las citas”. “Hay que tener descaro y desvergüenza política para estar dando citas con casi 20 días de retraso y encima ofender a todas esas familias diciendo que son ellas las responsables del colapso. Es verdaderamente indecente el comportamiento de la Junta de Andalucía”, afea.

La parlamentaria socialista defiende a todos esos pacientes, usuarios y familiares “que llevan años pasando un calvario” para ser atendidos en sus Centros de Salud y recuerda que ellos “son las víctimas de la desastrosa gestión del Gobierno de Moreno Bonilla”. “Los únicos culpables que hay aquí son el señor Moreno Bonilla, su consejera de Salud y el PP, que están totalmente volcados en el desmantelamiento de la sanidad pública. Ellos son los únicos que están bloqueando el acceso normalizado a la Atención Primaria y a los Hospitales”, sentencia.

Férriz recuerda que no sólo hay problemas en los Centros de Salud de la provincia, sino que el Hospital del Neveral fue cerrado, los Hospitales de Andújar y la Sierra de Segura continúan perdiendo especialistas, el Hospital de Cazorla sigue sin estar al 100% y las listas de espera para consultas externas y operaciones “se han disparado en el último año”. “Los Hospitales de la provincia de Jaén, especialmente los de la capital, son los que han registrado la mayor subida de las listas de espera para el especialista en toda Andalucía, con un 41,7%. Hoy hay 32.000 jiennenses más que el año pasado esperando a que les llamen del Hospital”, señala.