El Partido Popular de Linares pide al Gobierno municipal de PSOE-IU que reconsidere la instalación del túnel de luz y sonido en el Pasaje del Comercio para dinamizar la próxima Campaña de Navidad. El concejal popular José Luis Roldán subraya “nuestro total apoyo a los comerciantes y hosteleros para proponer medidas que incentiven que la ciudadanía salga a la calle en estas fechas, así como la llegada de visitantes, lo cual repercute positivamente en la actividad económica local”. Recuerda que “PSOE-IU-CILU criticaron con mucha virulencia en la Navidad pasada la inversión de 247.000 euros (+iva) que se hizo en iluminación, y además prometieron que cuando se hicieran con el Gobierno, iban a rebajar considerablemente esta partida, porque consideraban que era un gasto innecesario y que la ciudad tenía otras necesidades”. “Pues bien, no solo no han cumplido con esa rebaja, sino que le han sumado 39.000 euros más, sacando la licitación por 286.000 euros (+iva)”. “Y todo ello acompañado de que han quitado el principal atractivo, que era el túnel de luz y música, que cumplió con su cometido dinamizador y fue todo un éxito, según el balance que hicieron desde el propio sector comercial y hostelero, batiendo récords de ventas”. Roldán sostiene que “suprimir el túnel de luz es una barbaridad y es hacerle daño a nuestro tejido comercial, hostelero y también turístico”. “Desde el Partido Popular no podemos estar de acuerdo con que se elimine este reclamo, porque en definitiva daña a la economía y al empleo de nuestra ciudad, y por tanto es un despropósito que no tiene parangón”.

Roldán incide en que “el túnel de luz es una inversión, no es un gasto, porque el dinero que cuesta se recupera con creces, y se revierte en beneficios para la ciudad de Linares por un importe muchísimo más alto”. “Así lo entienden en muchas ciudades, como por ejemplo en Málaga, y nadie imagina que su Ayuntamiento se plantee suprimir el túnel de luz y música de la calle Larios en su alumbrado navideño, porque es su principal atractivo”. “Y dicho esto, el Partido Popular ve esta iluminación extraordinaria en el centro de Linares totalmente compatible con que se lleve la Navidad a los barrios, pero no puede ser que se machaque a nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestro turismo de esta manera”, explica. “Todo esto es un despropósito, no tiene sentido, y además, no lo han consensuado con los afectados, como son Cámara de Comercio, ACIL y la Asociación de Hosteleros”. “Está claro que el único interés que tiene este equipo de Gobierno del PSOE-IU y apoyados por CILU, es eliminar o paralizar todos los proyectos de relevancia puestos en marcha por el anterior equipo de Gobierno, del que formaba parte el PP”. “Por eso están ‘mareando la perdiz’ con Santana, con la remodelación del Campo de Fútbol de Linarejos, y ahora con la eliminación del túnel de luz y música, cuyo objetivo era convertirnos en referente de la provincia de Jaén en estas fechas, tal como conseguimos el año pasado”, concluye.