La ratio de profesionales de Enfermería en la provincia de Jaén sigue siendo de 290 por cada 100.000 habitantes. Según los datos analizados por el Colegio de Enfermería de Jaén (ICOEJ), a este resultado se llega teniendo en cuenta el número real de colegiados que están trabajando, no los que se encuentran en disposición de trabajar; la población total y la infrautilización del potencial de la enfermería, puesto que más de la mitad de las enfermeras jiennenses no se encuentran prestando cuidados en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) a pesar de ser manifiestamente deficitario. “Este hecho obliga a las mismas a emigrar a otras provincias, comunidades autónomas o países o al paro, lo que se agrava con la escasa oferta privada en la provincia de Jaén”, manifiesta el presidente del ICOEJ, José Francisco Lendínez Cobo.

Según un estudio publicado recientemente por el Consejo General de Enfermería, la ratio en Jaén se situaría en 611 enfermeras por cada 100.000 habitantes. “Sería así si todas las enfermeras colegiadas estuvieran trabajando en el SSPA de Andalucía, pero desgraciadamente no son el montante total de las que se encuentran trabajando”, apunta Lendínez. “Según nuestros cálculos y basados en datos presentados por la Consejería de Salud, difícilmente llegamos a las 290 enfermeras por 100.000 habitantes”, añade.

Igualmente, el análisis, desde una perspectiva cualitativa, debe tener en cuenta otros factores como la tasa de dependencia de la población que conforma la provincia de Jaén, siendo esta tasa mayor al resto de provincias andaluzas, “por el envejecimiento poblacional que obviamente, hace que nuestros usuarios sean merecedores de más atención y cuidados en salud, hemos de ser conscientes y empezar a cambiar el paradigma sanitario y la forma de pensar”, expone el presidente del ICOEJ. “Estamos en pleno cambio del sistema sanitario de ‘la curación’ propia de sociedades jóvenes, al sistema sanitario de ‘los cuidados’ propio de poblaciones envejecidas, como es el caso de Jaén”, añade. “Desde el Colegio de Enfermería de Jaén entendemos que el nuevo paradigma pasa del curar al cuidar y es lo que debemos instaurar en el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta cómo aumenta la esperanza de vida, la cronicidad, la polimedicación, etc.”, expone.