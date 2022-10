La decimotercera edición de ARTJAÉN continúa exponiendo en los espacios propios de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia: el Museo de Jaén, el Museo Arqueológico de Linares y el Archivo Histórico Provincial, mezclando así mensajes del pasado con indagaciones actuales. “Lo que no ocurre no se puede contar” es el lema elegido para esta edición. Con el impulso de la Consejería, la muestra colabora nuevamente con David Martínez y Admiral Arte Contemporáneo, con 15 años de trayectoria, para ofrecer una programación centrada en la creación, el debate, la experimentación, el arte joven y el arte de acción. El delegado territorial, José Ayala, ha visitado la sede del Archivo Histórico Provincial para disfrutar de la propuesta de Daniel Domínguez con el título “Agua, ya no moja o moja mucho”.

José Ayala ha puesto en valor esta muestra instalada en el Archivo Histórico Provincial. “Se basa en el traslado de agua, idealizando el material e igualándose a las grandes obras pictóricas”, ha explicado. La instalación ha ido acompañada de una perfomance consistente en el traslado de bolsas de plástico zip llenas de agua desde la fuente del lagarto hasta el interior del patio del edificio. Dentro de cada bolsa de agua hay recortes de periódicos, noticias y titulares sobre la sequía y la falta de agua.

Una de las apuestas de ARTJAÉN pasa por dar cabida a disciplinas artísticas menos visibles que, sin embargo, albergan algunos de los lenguajes contemporáneos más rompedores y actuales. El impacto de la imagen en movimiento y el contacto con manifestaciones más efímeras, como son la instalación o la performance, dan paso a una conexión intimista y personal. Los autores trabajan con expresiones artísticas que buscan el diálogo directo, la provocación, el intercambio y la generación de emociones sin intermediarios.

Paralelamente, el Museo Arqueológico de Linares acoge al artista Tomás Fernández y su Pandemia, una muestra en la que se observan mascarillas creadas sobre madera reciclada y elaborada con pinturas plásticas. En cuanto al Museo de Jaén, la sala de exposiciones temporales acoge las obras de 26 artistas que participan esta edición con exhibiciones de arte contemporáneo de diferentes expresiones y técnicas. Mientras, el Patio de San Miguel es el escenario de una instalación del artista Alejandro Gorafe.

Las muestras podrán visitarse hasta el 30 de octubre en el Museo de Jaén y Linares en el horario de apertura habitual: de martes a sábado, de 9 a 21 horas; domingos, festivos y lunes víspera de festivo, de 9 a 15 horas. En cuanto al Archivo Histórico: hasta el próximo 15 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas; fines de semana y festivos de 10:30 a 13:30.