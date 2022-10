El alumnado de sexto de Primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria “Marqueses de Linares” ha realizado un intercambio del 9 al 15 de octubre, con alumnos de otros centros de Grecia, Rumanía e Italia.

El intercambio se ha realizado en la ciudad de Xanthi (Grecia) y está enmarcado dentro del proyecto Erasmus + KA229 “Enrichment is the result of meeting” cuyo objetivo principal es la internacionalización del centro, la adquisición de metodologías activas y exponer al alumnado a contextos comunicativos significativos en lengua extranjera que apoyen el aprendizaje del centro bilingüe.

Los niños y niñas de los distintos centros han realizado numerosas actividades conjuntas que le han facilitado el intercambio de experiencias educativas, conocimiento interpersonal y de la cultura griega a través del teatro de sombras y visitas culturales, en la ciudad de Kavala, Salónica, yacimiento arqueológico de Filipo, o el Parque Natural de Nestos.

Tanto el centro como las familias hacen una valoración muy positiva no solo de las diferentes movilidades sino también de todas las actividades del proyecto Erasmus+ KA229 que se llevan a cabo en el CEIP Marqueses a lo largo del curso escolar y de las que participan el alumnado en su totalidad.

Se han realizado dos movilidades previas, una solo de profesorado a Italia y otra el pasado mes de mayo a Timisoara (Rumanía), estando prevista otra en el mes de marzo a Carrara (Italia). Toda la información está disponible en el blog oficial del proyecto https://www.ceipmarquesesdelinares.es/wordpress/?cat=6

y en los perfiles oficiales en redes del centro educativo CEIP Marqueses de Linares.