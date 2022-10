1. INTRODUCCIÓN.

Jesús de Nazaret es condenado por Poncio Pilato a morir crucificado por un delito de sedición, laesa maiestatas (lesión o agravio contra la majestad, en este caso contra el emperador Tiberio, representante del pueblo romano), lo que entenderíamos por crimen contra el Estado. El delito de lesa majestad, informa Domicio Ulpiano (jurista romano de origen fenicio que vivió en el siglo I) (1) es el que se acomete contra el pueblo romano o contra su seguridad.

Pero, no nos interesa en este caso el juicio, digno tema para otro artículo y ampliamente debatido por espacios especializados en la bibliografía sobre Jesús histórico, grupos de estudio de Facebook o canales de Youtube especializados (2). Lo que nos atañe en el presente espacio es determinar como fue crucificado el nazareno.

2. LACRUCIFIXIÓN DE JESÚS.

Por el término crucifixión, los romanos entendían varios procedimientos, desde la crux simplex o palus hasta el más sofisticado de crux commisa, es decir si el reo era clavado o atado solo en un palo vertical o, en el segundo caso, acompañado éste por un travesaño horizontal, en forma de T, o también por una tercera fórmula, con la traviesa horizontal colocada un poco más abajo, formando la conocida cruz latina, el llamado procedimiento con crux immisa, el más frecuente en las iconografías cristianas desarrolladas a partir del siglo IV. Pero, además, en la época de Jesús había también otras formas de crucifixión que no podemos descartar, la cruz en forma de X o en forma de Y, la llamada crux decussata.

La controversia pudiera originarse al hallar en los libros del Nuevo Testamento la palabra griega “staurós” (σταυρός ) (3) que significa palo o madero, así lo vemos en varios ejemplos:

Hechos de Apóstoles (Hch) 5,30: El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero.

Hch 10,39: Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, al que mataron colgándolo de un madero.

Hch 13,29: Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro.

Gal 3,13: El Mesías nos rescató de la maldición de la Ley haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito (en Deuteronomio 21,23) :«Maldito todo el que está colgado de un madero»

En la primera carta de Pedro (1 Ped 2,24: él, que acarreó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol -¿madero?-) podemos ver una clara alusión, al hablar de árbol y no de madero a la crucifixión que aparece en Qumrán (4), lo que nos puede indicar la falta de plausibilidad de la palabra en el episodio.

Buscando argumentos acerca del posible modo de crucifixión de Jesús en los Evangelios, encontramos que no se especifica el modo de la misma en sus relatos: Marcos 15,20-46; Mateo 27,35; Lucas 23,33 y Juan 19,18. No obstante, en Juan 19,17 hallamos que Jesús carga con su cruz, lo que podría hacernos sospechar que en efecto, lo crucificaron en un madero horizontal si no fuera porque el relato parece una alusión a Isaac, quién cargó con el haz de leña con el que iba a sacrificarlo su padre por orden divina, en clara alusión a que el sacrificado debe cargar con su propia “cruz”; esto, unido a que Juan no habla para nada de Simón de Cirene, personaje que veremos más adelante, nos hace sospechar que el autor del Evangelio redacta un versículo cargado de cristología y de dudosa credibilidad.

Ahora bien, quienes buscan evidencias de una crucifixión de Jesús con dos maderos, pueden argumentar que en Juan 20,24-29 la incredulidad de Tomás, ante la aparición de Jesús, pidiéndole pruebas de su identidad a través de las marcas que los clavos deberían haber dejado en sus manos, así como la herida en el costado, pudieran confirmar el modelo de crucifixión del nazareno. Podemos decir que, para tomarlo en cuenta, primero deberíamos creer en la posibilidad de la resurrección y en la aparición de resucitados, hechos inconcebibles en el estudio histórico por muchos motivos que no nos detendremos a analizar (5)

3. UN MODELO DE CRUCIFIXIÓN.

Sea como fuere, parece evidente que los métodos empleados por los romanos para ejecutar crucificando fueron bastante violentos. Así, se desnudaba al reo; en caso de cruz con madero horizontal, le clavaban los brazos sobre el patibulum (que así se llama el madero horizontal) entre los huesos cúbito y radio (no en las palmas de las manos que desgarrarían y harían imposible el mantenimiento del reo sobre el madero) y lo izaban sobre el vertical. Después clavaban o ataban las piernas del crucificado a dicho madero vertical. Le colgaban un estribo paran reposar los pies, llamado supaderium lignum. La tensión de los músculos pectorales y abdominales obligaban al reo a respirar con el diafragma, provocando una gran falta de oxígeno que concluía con la muerte por asfixia o por insuficiencia coronaria (6), podía ocurrir también una reducción de la presión arterial que va al cerebro y al corazón, pudiendo provocar también la muerte por shock hipovolémico (7).

A veces, las cruces solían tener el llamado sedile o cornu, un clavo grueso que sobresalía de la cruz a la altura de la entrepierna, donde el crucificado descansaba hasta que el dolor se hacía irresistible porque el clavo presionaba el perineo (8) con lo que el proceso se reiniciaba, con la falta de respiración consecuente.

Cuando el verdugo quería acelerar el proceso de muerte del reo, a este se le rompían las piernas. En el caso de Jesús, no existe ningún relato en el que se diga que fue así, por lo que las dudas acerca de su pronta muerte están latentes, ni los motivos por los que no le fue aplicado tal tratamiento. Por otro lado, sí se relata que pudieron darle una lanzada en el costado para certificar su fallecimiento; pero si atendemos a uno de los procedimientos médicos de urgencia para remediar el llamado neumotorax (9) podemos plantearnos serias dudas acerca de la finalidad de tal lanzada. ¿Se aplicó un procedimiento, voluntario o involuntario, consciente o inconsciente, que pudiera remediar un potencial neumotorax sufrido por Jesús de Nazaret? ¿Prolongaría este hecho su vida y con ello su sufrimiento? ¿O esta hipótesis es mera especulación?

Los relatos bíblicos hablan también de que Jesús pidió agua y le dieron vinagre (Mc 16,36; Mt 17,47-48; Lc 18,36; y Jn 19,29-30), probablemente posca (10), hecho interpretado por algunos apologetas como un gesto despiadado por parte de los soldados romanos, para que el sufrimiento del Galileo fuera mayor y, por otros observadores como un gesto de piedad, ya que era una manera frecuente entre la tropa romana de beber agua para evitar la disentería y la ingesta de posibles bacterias. Sea como fuere la interpretación dada, ese acto prolongaría la vida de Jesús ¿Casualidad? ¿Con qué finalidad se relata? ¿Qué pretenden los soldados romanos entonces?

El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, refiere que los romanos crucificaron, entre los años 64-70 a gran número de revolucionarios judíos y que lo hacían de muy diferentes maneras (11). Esta diversidad da pie a cuestionarnos cómo pudo ser la de Jesús.

Algunos defensores de la crucifixión en cruz con dos maderos, argumentan que el llamado ”Grafito de Alexámenos” o Grafito Palatino, primera representación pictórica de la crucifixión de Jesús, encontrado en un muro en el monte Palatino en Roma y datado por los expertos con una diversidad temporal significativa, a finales del siglo I, principios del siglo II o siglo IV (12), en el mejor de los casos (datación más tardía) no probaría nada más que Jesús fue crucificado, no porqué procedimiento, ya que la forma iconográfica pudo realizarse unos setenta años más tarde de la muerte del nazareno y recopilada por tradición oral (a nadie en la actualidad se le ocurriría pensar en la crucifixión de Jesús en un madero único porque la tradición, iconográfica y oral, nos la han transmitido en cruz de dos mástiles).

Pero, quizá el argumento más sólido para defender la muerte de Jesús en una cruz de dos mástiles sea la aparición en escena de Simón de Cirene. Lo hace en los evangelios sinópticos (Mc 15,21-22; Mt 27,32 y Lc 23,26) Sin embargo, no aparece en Juan ni en Hechos de Apóstoles. Sin duda, es Marcos quién abre la veda de la posible existencia del Cirineo y, siguiendo tal relato, Mateo y Lucas se hacen eco de ello. Ahora bien, parece extraño que una persona “viniera del campo” como indica Marcos, cuando el mismo evangelista nos dice que era el día de Pascua, festividad muy significativa judía para qué alguien estuviera trabajando y más, que viniera de hacerlo a las nueve de la mañana. Una ofensa tal podría haberle costado la vida. En caso de no venir de trabajar, si no caminando desde lejos (Cirene) era infringir la Ley también (13), luego, o no era Pascua, o Simón de Cirene no es un personaje real. Las hipótesis más consensuadas indican que Simón de Cirene sí existió y que Marcos se equivoca al situar la crucifixión el día de Pascua, con lo cual habría que considerar la opción del evangelio de Juan que indica que los hechos ocurren en la víspera de Pascua. Si atendemos como veraz la información de Juan, quizá el menos histórico por otro lado de los evangelistas, también tendremos que informar que Jesús llevó su propia cruz o ninguna, no haciendo alusión alguna al Cirineo.

4. CONCLUSIONES

De cualquier manera, hay más que evidencias demostradas del hecho de la crucifixión de Jesús, lo que no queda tan claro es el método con el que pudiera haberlo sido, aunque la tradición cristiana indica que no habría por qué dudar de que Jesús hubiese sido crucificado al modo tradicionalmente conocido.

Pero, como hemos visto, no queda aclarado el asunto y sí en cuestión el que Jesús crucificado, lo hubiera sido por otro método diferente al de la cruz latina. Queda abierta la investigación.

La posibilidad de que la cruz tradicional no fuera el instrumento donde murió Jesús es un tema poco estudiado por los investigadores, sean estos creyentes religiosos o no. Cuestionar un símbolo religioso que perdura casi dos mil años solo puede traer problemas a quién lo haga, máximo cuando nos movemos en el terreno de las hipótesis, por muy plausibles que estas sean. Pero, a nuestro parecer, este cuestionamiento es un ejercicio sano de investigación si queremos tener un rigor en el conocimiento de la Historia en general y del Jesús histórico en particular.

Otro aspecto que nos provoca duda, es la manera en la que el crucificado pudo morir. ¿Se intentó prolongar su vida para qué su sufrimiento fuera mayor? ¿Hubo otro motivo para ello que no se relata en los libros sagrados? Las interpretaciones contradictorias habidas, dejan también un campo de estudio abierto para los investigadores del Jesús histórico.

5. REFERENCIAS

