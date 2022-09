Juanfra López ganaba el andaluz de descenso, el noveno en su palmarés y, se hacía con la segunda posición de la Copa de España en la prueba celebrada en Otívar enfrentándose a un trazado muy técnico y físico que puso a prueba a los participantes que tuvieron que reservar la mecánica debido a las piedras y obstáculos que superar. Santiago Salvador participo en la prueba terminando séptimo en la categoría Master-45 y Antonio Fernández no pudo participar debido a una caída en los entrenos que le mermo físicamente.

Nueve campeonatos andaluces en el palmarés de López, el último en la localidad granadina de Otivar en la categoría Master-50, reforzado con la segunda plaza en la Copa de España que sitúan al linarense en el ciclista de montaña y la modalidad de descensos como el mas laureado de la historia de esta especialidad en Jaén.

La prueba estuvo marcada por el exigente trazado donde la intensidad y el esfuerzo físico marcaron una prueba donde las exigencias fueron máximas debido a las piedras y dificultades técnicas que tenia el trazado obligando a los participantes a conservar la mecánica y suspensiones de sus bicicletas. Juanfra López supo leer esta situación y realizar un descenso perfecto que le permitió superar las dificultades y clasificarse primero en el andaluz y segundo en la copa de España.

El descendedor linarense obtuvo un tiempo de 3 minutos y 22 segundos, 2º fue Joseph Marinus con 3 minutos 30 segundos y tercero Arnold Kirchmayer con 3 minutos y 39 segundos. En la prueba victoriosa de López participo, también, Santiago salvador que logro un séptimo puesto en Master-45 y Antonio Fernández que no pudo correr por lesión en los entrenos.

“Satisfacción con este nuevo campeonato que suma mi noveno titulo y la segunda plaza en la Copa de España que no es el certamen que haya seguido con asiduidad. La temporada se acaba prácticamente y tengo que agradecer el apoyo de los patrocinadores y amigos sin los cuales no habría sido posible este sueño. Tengo una mención especial para Sport Bike y los hermanos Muñoz por el apoyo técnico que ha dado al descendedor durante toda la exitosa temporada”.

Sin confirmar, los días 22-23 de octubre participara en Montoro, una cita urbana.