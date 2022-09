Desde la Escuela de Economía Social se sigue trabajando en la última fase del Proyecto Integra-T con la Economía Social y Solidaria, apoyado por Fundación «la Caixa»

Un proyecto que ha ido recogiendo las necesidades planteadas por las personas atendidas para dar respuestas personalizadas y eficaces a las barreras que tenían que superar para optimizar sus actuaciones de búsqueda activa de empleo.

Durante la ejecución del proyecto se han puesto en marcha múltiples actuaciones en el marco del diseño de los itinerarios personalizados de inserción entre las cuales se destacan capacitaciones para el desarrollo de competencias para el empleo, sesiones grupales para el uso eficaz de las herramientas adecuadas en la búsqueda de empleo, preparación de candidaturas (especialmente se intensificó esta actuación para la ruta organizada por CLECE), intermediación de ofertas y prospección del mercado de trabajo.

Se ha estado atendiendo de forma presencial y telemática, tanto a nivel individual y grupal. No hay que olvidar la diversidad de perfiles profesionales de personas que de un momento a otro se han visto en el desempleo después de largas trayectorias profesionales por el cierre de varias empresas en la localidad.

Queda un trimestre de actuaciones en las que se seguirá dando respuesta a las demandas de las personas en desempleo. Además de dinamizar los recursos en el territorio y trabajando en red para ofrecer una atención integral a cada una de las personas que han confiado en la Escuela para recibir orientación.

Actualmente se ha atendido a 115 personas, superando el objetivo planteado inicialmente que era atender a 110 personas. Además se han realizado 2 capacitaciones sobre Dinamización territorial, Trabajo en Red y Liderazgo para 30 líderes vecinales, del movimiento asociativo y profesionales del ámbito social.

Por último, y en la línea de promoción de la formación se seguirá realizando como parte de los itinerarios la preparación de expedientes para solicitar distintos certificados de profesionalidad entendiendo su obtención como un paso más para conseguir la oportunidad laboral que las personas vienen buscando ante la situación de desempleo.

Las claves del éxito del proyecto han sido muchas. En primer lugar, el trabajo cohesionado del equipo de voluntariado y luego las actividades activación y motivación, la personalización de los itinerarios, las formaciones y capacitaciones de excelencia, el continuo feed back con las personas destinatarias y la evaluación permanente.

Algunas valoraciones del proyecto

Raquel Pantoja López (Voluntaria del proyecto)

Orientadora laboral. Gestora de seguros en Generali

Conocí el proyecto gracias a Ana Verona. Un día hablando con ella, le dije que gracias a la recomendación del curso de orientación laboral que me sugirió, ya lo había acabado, y que me gustaría poner en marcha lo aprendido. Entonces ella me habló del proyecto de Integra-T y me ofreció ser voluntaria. Me pareció tan interesante que no lo dude y me hice voluntaria.

Es así, que mi experiencia este proyecto ha sido muy positiva, gracias a Ana y a mi participación he aprendido muchos aspectos de la orientación laboral que desconocía.

Lo que más resalto de este proyecto es la capacidad de empatía que he podido desarrollar en mi contacto con las personas usuarias. El poder ayudar a los demás y saber que las personas han quedado satisfechas por el acompañamiento que han tenido durante todo este tiempo. Todo ello ha influido de manera positiva a mi desarrollo personal y profesional, y me ha motivado a seguir formándome en cursos relacionados con la orientación laboral y la formación como un medio eficaz para ofrecer a los usuarios el mejor asesoramiento posible en su búsqueda de empleo. En cuanto al desarrollo personal también me ha influido de manera positiva. Saber que hemos ayudado a muchas personas a formarse, a conseguir su empleo o asesorarles de como emprender y que te agradezcan toda la ayuda recibida, para mí no tiene precio y me hace sentirme súper bien y orgullosa de estar al servicio de los demás.

Considero que este tipo de proyectos son más que necesarios. Son imprescindibles y deberían alargarse más en el tiempo, no sólo durar un tiempo determinado. En nuestra ciudad desafortunadamente es súper necesario proyectos de estas características. Con más ayudas por parte de las administraciones donde podamos desarrollar más información y formación para la gente que lo necesita y en Linares son muchas personas las que demandan esa orientación para el empleo, acciones formativas de calidad, prácticas, etc. Ya era una ciudad con mucho paro, pero desde el 2021 con el cierre de El Corte Ingles y Zara más de 200 familias se quedaron en paro. Personas con un alto nivel de empleabilidad y con una media de 40 años se han encontrado que después de estar trabajando toda su vida en comercio ahora no tienen nada. Por eso creo que estos proyectos pueden ayudarles a actualizar su formación, acreditar su experiencia a través de los certificados de profesionalidad, a buscar un empleo y darles la seguridad y la motivación para prevenir el desánimo en este proceso de búsqueda que puede alargarse en el tiempo.

Participantes en el proyecto

Josefa Muñoz Garrido.

Auxiliar de ayuda a domicilio.

Conocí integra-T gracias a su orientadora Ana, y me comentó si quería unirme. Ha sido una experiencia muy positiva por qué ofrecen y difunden bastantes ofertas de empleo. Y de todo tipo Mi valoración del proyecto es positiva, especialmente por parte de la orientadora y la labor que hace que es ayudar. Desde el proyecto se facilita la búsqueda de empleo para quien no maneja muy bien las redes sociales. Por último quiero añadir que la coordinadora Ana, nos da un apoyo tan grande para obtener los certificados de profesionalidad, enviándonos la documentación y pendiente de todo el que la necesita por qué así tenemos más puertas abiertas para el empleo.

Alberto Cózar

Auxiliar de servicios/ Operario de cadena

Conocí el proyecto a través de la ONG Solidarios Sport. Recibí información rápida y efectiva. Resaltaría la rapidez con la que fluyen las ofertas de empleo. Se recibe mucho ánimo para seguir buscando, a seguir peleando y a seguir con la formación y animándote a no rendirte, a no tirar la toalla. Es muy necesario porque hay mucha gente en paro, buscando trabajo, sobre todo buscando un empleo estable que es difícil porque está la cosa muy complicada y proyectos así ayudan a seguir buscando un trabajo y así se apoya también la economía local.

Olivia Serrano Navarro

Integradora Social

Para explicar cómo conocí el proyecto Integra-T, me tengo que remontar al 2018. Hacía unos meses que había vuelto de Madrid, donde estuve viviendo 6 años y conocí el proyecto de la Escuela de Economía Social, Linares Emprende, en el que participé y después de varios meses de itinerario, comencé de nuevo a formarme. Fue así como conocí a Ana Verona. Más tarde llegó el proyecto Integra-T, mi experiencia ha sido y es muy positiva, lo primero es por la motivación que sientes desde el primer momento, el estar siempre al tanto de formaciones, ofertas de empleo, si tienes dudas sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo, como hacer tu CV. Los itinerarios son personalizados, te atienden rápidamente, te sientes muy acompañada en todo momento, hacen la búsqueda de empleo más fácil. Estos proyectos son muy, muy necesarios, porque por desgracia hay muchas personas en desempleo y el desánimo que existe no ayuda tampoco a que las personas en desempleo, encuentren ese ansiado trabajo, ya que lo principal es la actitud y en eso el proyecto Integra-T, está haciendo una labor muy importante. Se realizan talleres de CV, carta de presentación, páginas de empleo, información sobre los certificados de profesionalidad, CV europeo, cómo afrontar una entrevista, talleres de motivación, talleres de Digitalización para el empleo, de Autoempleo. A diario se publican las ofertas de empleo de la provincia de Jaén, noticias referentes a empresas, ayudas, becas. Cuando Clece hizo las entrevistas en Linares, se preparó a las usuarias que se presentaron, desde las inscripciones para participar en el proceso de selección, hasta preparar un elevator pitch para afrontar las entrevistas.

Esteban Romero

Auxiliar de parking

Sólo puedo decir que ha sido una de las experiencias más positivas y trascendentales para el cambio en mi vida laboral, estancada y precaria. El encuentro con un equipo humano y profesional impresionante, con Ana Verona a la cabeza y su Escuela de Economía Social, enteramente comprometidos y dedicados a la integración laboral en un momento tan delicado y difícil debido a esta crisis global y en particular la de la ciudad de Linares.

Han sido capaces de sentar las bases y potenciar las herramientas que facilitan el emprendimiento y el autoempleo.

En mi caso con el asesoramiento y acompañamiento en la creación de una cooperativa, cuando no veía ninguna salida a mi situación, la labor de este equipo de técnicos ha sido fundamental.

Creo que son muy necesarios este tipo de proyectos e iniciativas para que se produzca un cambio en el concepto tradicional de mercado de trabajo, ya obsoleto, proporcionando los recursos socio-laborales necesarios para que no nos sintamos inútiles e impasibles, para poder revertir nuestra situación y poder participar como ciudadanos en la economía de nuestra ciudad. Todo esto basado en valores como la autogestión, la transparencia, ayuda mutua y cooperación que son las bases de la economía de la solidaridad o social.

Rosario Puertas

Cocinera

Este proyecto lo conocí por medio de las orientadoras del centro, siempre pensando en lo mejor para cada una de las personas que pedimos una buena información con respecto al mercado laboral, etc.

La valoración del proyecto sería de nueve, ¿qué resaltaría? La información clara con palabras sencillas que llega y entiendes a la perfección, también la comprensión, nos brindan casi todas las herramientas para encontrar un trabajo de calidad. Y vamos a una entrevista preparadas, porque ellas nos ayudan a preparar, con información muy detallada, es genial saber que hay centros como estos en linares.

En mi caso personal ha influido mucho, porque gracias a ellas que están siempre frente al mercado laboral, nos dicen, envían ofertas o nos dan la información de los portales digitales para adentrarnos a la búsqueda de un empleo.

Nos ayudan con cursos, temarios de preparación para que cada una de sus usuarias estemos muy preparadas e informadas.

No lo considero importante, sino que lo AFIRMO, que este tipo de proyecto es muy necesario para todas las personas que quieren estar informadas y presentes.

Porque todo va tan deprisa que gracias a ella estamos muy informadas, con una información de calidad. Con respecto a currículum, cursos, etc.

Debbie Méndez

Auxiliar de ayuda a domicilio

Conocí el proyecto porque se desarrolla en la sede de Solidarios Sport. Recibo la información a través del grupo de WhatsApp que tenemos en la ONG.

Se podría decir que se nos hace saber de las ofertas de empleo constantemente, con mucha rapidez y sin dejar ningún momento de animarnos para seguir en la lucha contra el desempleo y seguir buscando nuevas oportunidades.

El proyecto es muy necesario porque nos ayuda a seguir capacitándonos, aprendiendo más y teniendo más conocimientos para poder optar a un trabajo en condiciones.