El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares ha registrado una moción para instar al Gobierno de Sánchez a tomar medidas contra la okupación y en apoyo a los propietarios, que ya ha sido incluida en el orden del día del pleno ordinario de septiembre. Se trata de una serie de propuestas para asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas. Según explica el concejal popular José Luis Roldán, “desde el PP consideramos que este Gobierno no puede seguir cruzado de brazos por mucho que a los socios de Sánchez no les interese resolver el problema”. “En los últimos años ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España, y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios, según datos del Ministerio del Interior”, explica. “En este sentido, la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la okupación tanto desde la perspectiva penal, como civil y administrativa, pero además de las medidas legales ya existentes, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para una protección efectiva de los titulares de derechos”. “Además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido la debida consideración, como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y cosas”. “Las duras consecuencias, no solo para la propiedad, sino también para la seguridad, que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas existentes, y a ello ha de unirse también el ámbito de las Comunidades de Propietarios, que siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención jurídica”.

El concejal popular explica además que “hay que deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde”. “A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, explica.

Por todo ello, Roldán espera el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación municipal para que esta moción salga adelante “porque creemos que las medidas que se están tomando por parte del Gobierno de la Nación son claramente insuficientes y por esta causa presentamos una batería de propuestas encaminadas a frenar este problema y aportar seguridad jurídica a los damnificados por el fenómeno de la okupación”. “Desde el Grupo Municipal Popular siempre estaremos del lado de las familias, aportando ideas y soluciones frente a los problemas que les afectan”. “Esperamos que el PSOE de Linares se posicione del lado de los ciudadanos que vienen sufriendo este problema, y no adopten la postura de votar en contra simplemente por hacer oposición al Partido Popular y tapar la desidia de Sánchez”.