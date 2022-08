El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén ha celebrado hoy una colecta extraordinaria en la localidad de Linares, con motivo de la celebración del 75 aniversario de la muerte de “Manolete”.

La delegada territorial de Salud, Trinidad Rus, ha visitado el dispositivo organizado por la Hermandad de Donantes de Linares, con la colaboración del Centro de Transfusión de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, situado en el Paseo de Linarejos. “Esta colecta que celebramos hoy pretende, en un día muy especial para Linares, concienciar sobre la importancia de la donación de sangre y sus hemoderivados, imprescindibles para que nuestros centros sanitarios continúen realizando su labor salvando vidas”, ha indicado Rus. La delegada territorial recuerda que “en esta fecha histórica, el pueblo de Linares se volcó para donar sangre, lo que demuestra la generosidad de nuestra tierra con aquellos que lo necesitan”, por lo que anima a la población a que se acerquen hasta este espacio durante la jornada.

Hasta ahora, se han registrado 14.408 donaciones de sangre y 1.225 de plasma en la provincia de Jaén, con 1.409 nuevos donantes registrados. “Gracias a estos nuevos donantes es posible aumentar el número de donaciones de componentes sanguíneos, lo que permite que los hospitales públicos jiennenses hayan podido autoabastecerse, por lo que agradecemos desde la Consejería de Salud y Consumo, la implicación y buen hacer de nuestros profesionales del Centro de Transfusión, y la magnífica labor que realizan las Hermandades de Donantes de la provincia, como hoy lo ha hecho la de Linares, con la organización de este evento solidario”, ha indicado Rus.

“El compromiso del Gobierno Andaluz con la sanidad pública, pacientes, familiares y usuarios queda de manifiesto con los 1,2 millones de euros en mejoras en el Centro de Transfusión en estos años, como la nueva sala limpia, nuevas salas de formación, adecuación del edificio anexo al Centro de Transfusión, además de nuevo mobiliario y equipamiento, a lo que se suman las nuevas unidades móviles que se trasladan a los municipios para obtener unidades de sangre”, ha enfatizado la delegada.

Para aquellas personas que deseen donar, los requisitos para poder hacerlo son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

El Centro de Transfusión Sanguínea Tejidos y Células de Jaén tiene encomendada la misión de autoabastecer a toda la provincia de Jaén de los hemoderivados suficientes a través de la Donación de Sangre y la Transfusión y Medicina Transfusional de los hospitales de su ámbito, el Hospital Universitario de Jaén.

La Medicina Transfusional contempla la Transfusión, el Autotransplante de Progenitores Hematopoyéticos, el empleo de Componentes Sanguíneos para uso no Transfusional y las Plasmaféresis Terapéuticas, éstas últimas con acceso a las instalaciones de pacientes provenientes de toda la provincia. Además, se encarga de garantizar que haya componentes sanguíneos disponibles para todos los pacientes, y así cubrir las necesidades de los enfermos de hematología, de oncología, la actividad quirúrgica creciente o los trasplantes.

Además de la donación, el centro tiene encomendada la transfusión sanguínea, las aféresis terapéuticas y la elaboración de los componentes sanguíneos para uso no transfusional: colirios de suero autólogo, o soluciones de infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas.