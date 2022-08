1. INTRODUCCIÓN.

En artículos anteriores presentamos diversas películas que trataron la figura de Jesús de Nazaret en la Historia del Cine. Hasta ahora hemos visto películas realizadas en el siglo XIX y en el siglo XX. En esta cuarta entrega, analizamos las películas del siglo XXI.

2. CUARTA ÉPOCA: El siglo XXI. A partir de la década de los años setenta del siglo XX, muchas de las películas realizadas abandonaron el concepto de ser religiosamente correctas, producto de los cambios sociales de la época. En el siglo XXI la heterogeneidad y eclecticismo serán las mejores características de las diferentes producciones; es decir, desde la abundancia de películas apologéticas, con fundamento bíblico o sin él, pasando por filmes que destacan la faceta humana y revolucionaria de Jesús antes que la divina, pasando casi todas ellas por la creatividad de escritores y realizadores a la hora de inventar historias que giran en torno al personaje. Continuamos:

La Cruz, (2001), película de poca difusión dirigida por Lance Tracy que explica los sentimientos personales del protagonista, Jesús de Nazaret, ante el hecho de la Pasión y de la Crucifixión que se resuelven en la resurrección. Película de gran ternura e intensidad, un retrato interior filtrado por los sentimientos del realizador con escaso rigor histórico que, por otra parte no pretende por intimista.

La Pasión de Cristo (2004) Polémica película, por la dureza de sus imágenes, dirigida por el polifacético Mel Gibson. La película narra las últimas veinticuatro horas de la vida de Jesús de Nazaret según el director australiano. Los relatos son bien conocidos, el huerto de Getsemaní, la traición de Judas, el interrogatorio de Pilato y la crucifixión en el Calvario. Se trata de una historia muy lineal, relatada paso a paso, con pocos flashback que muestran momentos muy concretos de la vida de Jesús. El director se recrea en el sufrimiento y en los castigos impuestos al nazareno; una visión muy realista, tanto como dura, de la pasión y muerte de Jesús que, a veces, pudiera rayar en el cine denominado de estilo gore. Por otro lado, la interpretación de los actores y de las actrices es impecable: Jim Caviezel (El Conde de Montecristo, Outlander…), la siempre fantástica Monica Belucci (La vida privada de Pippa Lee, Spectre…), Rosalinda Celentano (Seven Kilometers from Jerusalem, Il nostro messia…), Maia Morgestern (La cerca, La Pasión de Cristo: Resurrección, segunda parte de la película de la que hablamos…), entre otros.

El evangelio según San Juan (2003) El apóstol (falsedad histórica, pues no se sabe quién escribió el evangelio, pero seguro que el apóstol Juan no fue, así coinciden en ello los mayores eruditos en el estudio del Jesús histórico) recuenta la vida de Jesucristo (Henry Ian Cusick), incluyendo las horas finales que condujeron a su crucifixión. Recientemente (2020) se ha publicado por capítulos con el título «La vida de Jesús».

La resurrección de Cristo (2016) dirigida por Kevin Reynolds y guión de Paul Aiello, protagonizada por Joseph Fiennes (Shakespeare in Love, Lutero…), Tom Felton (Ovejas y Lobos, Ophelia), Peter Firth (Pearl Harbor, Amistad), María Botto (Soldados de Salamina, Mi vida en ruinas…), y Cliff Curtis (Fracture, Doctor Sueño…) entre otros. Su argumento gira en torno a Judea, año 33 E.C. Durante tres décadas, el Imperio Romano de Tiberio ha gobernado sobre los territorios de Judea y sobre su pueblo oprimido. Como tribuno del prefecto Poncio Pilato, Clavio (Joseph Fiennes) ha de mantener el orden en una tierra que está sumida en grandes diferencias sociales y en infinidad de revueltas. Podéis verla con el nombre «La Vida de Jesús»

https://www.youtube.com/watch?v=w-cN4l0Mn6

Los últimos días en el Desierto (2016) Guion y dirección del colombiano Rodrigo García Barcha (Los Soprano, Nueve Vidas…) con Ewan McGregor (Lo imposible, Moulin Rouge…), Thye Sheridan (X Men: Apocalipsis, The nigth Clerk…), Ciarán Hinds (Excalibur, Silence, The Rite…), Susan Gray (The Lords of Salem), Ayelet Zuret (Adam Resucitado, Ben Hur…) entre otros. En busca de respuestas que lo ayuden a entender y realizar mejor su misión, Jesús se adentra en el desierto. Después de los cuarenta días de ayuno y rezo en el mismo, un Jesucristo humano y atípico se verá acosado por la tentación del Diablo, que es idéntico a él mismo (de hecho, es el propio Ewan McGregor quién encarna a ambos personajes). Jesús deberá enfrentarse al Diablo como prueba para demostrar su fe y aceptar el futuro que le espera. En medio de un árido paisaje, fatigado, con alucinaciones por el calor y la solitaria estancia, el personaje tiene este encuentro con el Diablo, quien está más que ansioso por tentarle. Además, Jesús se topará con una familia formada por Madre, Padre e Hijo. Esta familia está tratando de construir una casa en medio de la nada. Pero, el Hijo tiene un conflicto con el Padre, porque este quiere quedarse en el desierto y el muchacho en cambio ansía irse a la ciudad. Jesús sabe que debe seguir su camino a Jerusalén, pero no puede evitar el impulso de ayudar a estos seres humanos de carne y hueso. Podéis verla en Filmin. El traíler:

Ben-Hur (2016) Nuevo remake de la novela del general Lew Wallace, con un argumento similar a la producción de 1959 protagonizada por Charlton Heston, con efectos especiales propios del siglo XXI, pero sin el carisma de los actores y de la superproducción del final de los años cincuenta del siglo pasado. Como ya sabemos, relata el enfrentamiento entre Ben Hur y Messala, la historia de dos <hermanastros>, uno Judío y el otro Romano, que se convierten en enemigos durante los tiempos de Cristo. Podéis verla en las plataformas televisivas habituales. Pero, si lo hacéis y habéis visto la de 1959, os vais a decepcionar. No obstante, como para gustos colores, aquí tenéis el traíler:

Pablo, el apóstol de Cristo (2018) Con muy malas críticas fue recibida esta película con guión y dirección de Andrew Hyatt que cuenta la historia de dos hombres, Lucas, quien, como amigo y médico, arriesga su vida al entrar en Roma para visitar a Pablo, que está preso del Emperador Nerón, quién parece decidido a terminar con los cristianos. Antes de que se promulgue la sentencia de muerte de Pablo, Lucas decide escribir otro libro, uno que detalla los comienzos de «El Camino» y el nacimiento de lo que se conocerá después como la iglesia. Encadenado, Pablo mantiene una lucha interna perseguido por las sombras de sus acciones del pasado. Solo en la oscuridad, se pregunta si es el fin de su predicación y si tendrá fuerza suficiente para aceptarlo. Tanto el director, como los actores, han recibido críticas diversas; es cierto que la película resulta en algunas escenas algo pesada de ver. Jim Caviezel, James Faulkner, Oliver Martínez y una amplia lista de actores y actrices son los responsables del film. Podéis verla (de pago) en El traíler.

El Pastor (2017) Breve episodio para televisión realizado por Dallas Jenkins antes de que dirigiera la serie The Chosen (los elegidos). Se trata de una visión del nacimiento de Jesús a través de los ojos de algunos pastores de Belén. María Magdalena (2018) protagonizada por Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim y Shira Haas, entre otros, esta película está dirigida por Garth Davis y puede verse de pago en Youtube o en Amazon Prime.

La producción cuenta la historia de María, una joven mujer en busca de una nueva forma de vida. Restringida por las jerarquías de la época, María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret. Muestra a una María Magdalena feminista que se niega a que la casen con los pretendientes elegidos por su familia; mujer rebelde de tal manera impensable para su época, sin demasiado rigor histórico, pero del gusto anacrónico de las historias bíblicas en el siglo XXI; discípula preferida de Jesús sobre el resto de Apóstoles. Ha recibido críticas muy duras como la de ser considerada, no sin ironía malsana, una precuela del afamado y poco riguroso Código da Vinci. A pesar de ello, siempre es un gusto ver a actores de la talla de los protagonistas. En palabras de nuestro amigo y erudito del Jesús histórico, Alejandro D´Amico (que dirige espléndidamente un grupo de Facebook, con 14.000 miembros, llamado Jesús Histórico), destaca la exageradísima escena de la entrada a Jerusalén cargada de emoción para ensalzar la figura de la protagonista, casi como el apóstol 13, cuando Jesús manda a María Magdalena a bendecir a las mujeres. Existe un paralelismo entre Pablo (apóstol de los gentiles) y María Magdalena (apóstol de las mujeres) o un mensaje «subliminal» de equiparar a la discípula con los demás apóstoles. El traíler:

The Chosen (los elegidos) (2019) Serie para televisión de ocho capítulos con guion de Dallas Jenkins, Ryan Swanson y Tyler Thompson y dirigida por el propio Jenkins. Con un tinte apologético, trata de la vida de Jesús desde la perspectiva de sus discípulos, los escogidos. A diferencia de otras series acerca de Jesús, esta producción está fuera del mundo de Hollywood y pretende describir el entorno político, social y económico en el cual vivieron Jesús y sus discípulos. Destacan episodios como la boda en Caná, la liberación de María Magdalena, la pesca milagrosa, el llamamiento de Andrés, Pedro, Juan, Santiago y Mateo, la sanación del paralítico, el encuentro con Nicodemo o el encuentro con la mujer samaritana. Se puede ver gratuitamente descargándose una aplicación de Google Paly. El traíler oficial:

Abundan en estos último veinte años películas y series para televisión realizadas por diferentes confesiones, de corte apologético, con poco rigor histórico y con escasa calidad cinematográfica, por lo que se obvian en este artículo divulgativo, último de una serie de cuatro que esperamos haya sido de utilidad para cualquier lector, con independencia de sus creencias o falta de ellas.

3. FUENTES. –

E. T. Gil del Muro (2006) Diccionario de Jesús en el cine. Ed. Monte Carmelo. – F. Blasi Birbe y J. M. Caparrós Lera (2014) Cinema. Historia. Religión. Ed. Balmes. – M. Juan Payán (2003) Las 100 mejores películas de cine histórico y bíblico. Gaia Libros. – https://gloria.tv – https://www.youtube.com/ – https://es.wikipedia.org/ – https://www.filmaffinity.com/ -https://www.espinof.com/listas/13-visiones-inolvidables-de-jesucristo-en-el-cine – https://www.dailymotion.com/es