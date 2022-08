1. INTRODUCCIÓN.

En artículos anteriores presentamos diversas películas que trataron la figura de Jesús de Nazaret en la Historia del Cine. Una primera parte ocupó desde los albores del cine, desde finales del siglo XIX (cine mudo), hasta la mitad de la década de los años 50 del pasado siglo. En la segunda entrega avanzamos hasta mediados de los años 70 del siglo XX y, en esta ocasión, llegaremos hasta el final del milenio.

2. TERCERA ÉPOCA: De la década de 1970 al año 2.OOO.

Si algo caracteriza al cine religioso de los dos primeros tercios del siglo veinte, ha sido su fidelidad a la oficialidad de las distintas iglesias cristianas y a los Evangelios en los que éstas se sustentan, con alguna rara excepción. A partir de la década de los setenta, estos conceptos “religiosamente correctos” irán adquiriendo un carácter más crítico, o al menos diferente, en el cine.

Continuamos:

The Gospel Road: A Story of Jesus (1973), dirigida por David Greene. El evangelio cantado y danzado sin más pretensiones. El lechero, el taxista, el camarero…, gente que siente la necesidad de agruparse para algo. Si resulta interesante esta versión musical es porque además de estar producida por Johnny Cash, este también actúa como narrador en la pantalla, con puntos cruciales en la historia de Cristo filmadas en Israel, donde la Biblia dice que sucedieron. Sinceramente, lo mejor de la película son las canciones. La película en el siguiente enlace:

El complot de Pascua (1976) película de Michael Campus, con guión adaptado de la controvertida novela bestseller de 1965, de Hugh J. Schonfield, donde se presenta a Jesucristo como un mero revolucionario, judío y mortal. Incluso se atreve a sostener que su crucifixión y resurrección fueron falsificadas para acabar con el poder romano en Tierra Santa. El traíler:

Jesús de Nazaret (1977) película británica de Franco Zeffirelli. Este filme tuvo dos versiones, una original para televisión en tres entregas que ocupan desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección y la promesa-anuncio de la misión salvadora de la Iglesia. Se adaptó una segunda versión cinematográfica con dos capítulos. Los guionistas han seguido sin mucha originalidad el relato del evangelio sin atender a leyendas que, más o menos, han acompañado muchas veces a aquél. Zeffirelli hizo esta película porque el maestro Igmar Bergman renunció a dirigirla por cuestiones de conciencia. Bergman quería presentar un Jesús humano y desmitificado. No le parecía honesto un Cristo cretino y enloquecido, sin conciencia de su propio destino como, según él, se había presentado hasta el momento Jesús en la gran pantalla. Lo que más destaca de este alabado trabajo de generosidad cristiana y de desmesurado e innecesario metraje, es el excepcional reparto que podéis ver a continuación: Robert Powell como Jesús, Anne Bancroft como María Magdalena, Ernest Borgnine como el centurión romano, Claudia Cardinale como la adúltera, Valentina Cortese como Herodias, James Farentino como Pedro, James Earl Jones como Baltasar, Stacy Keach como Barrabás, Tony Lo Bianco como Quintillius, James Mason como José de Arimatea, Ian McShane como Judas Iscariote, Laurence Olivier como Nicodemus, Donald Pleasence como Melchor, Christopher Plummer como Herodes Antipas, Anthony Quinn como Caifás, Fernando Rey como Gaspar, Ralph Richardson como Simeon, Rod Steiger como Poncio Pilato, Peter Ustinov como Herodes el Grande, Michael York como Juan el Bautista, Olivia Hussey como María, etc. En el siguiente enlace tenéis las más de seis horas de película, qué la disfrutéis:

La vida de Brian (1979), comedia corrosiva para algunas corrientes cristianas, del grupo Monty Python, dirigida por Terry Jones. En el Israel del siglo I de nuestra era, un hombre es considerado, de manera accidental, como el mesías esperado por el pueblo judío y es puesto al frente de uno de los muchos movimientos religiosos del momento y lugar. Una madre castrante, amigos ineptos y una novia feminista son los ingredientes para concebir una vida paralela a la de Jesús de Nazaret. Algunos fundamentalistas cristianos, que no han sabido encajar el filme con el humor con el que fue concebido, creen que al ridiculizar la actuación de Brian, queda en ridículo la de Jesús. Lejos de esta afirmación, la habilidad de los Monty Phyton consiste en moverse en una permanente ambigüedad. No puede hablarse de una película blasfema sobre la persona de Jesús, ya que su identidad queda a salvo, pero sí puede parecer que haya cierta ironía hacia el sentimiento cristiano, eso sí, siempre con buen sentido del humor. Si queréis pasar un rato divertido, en este enlace, la peli completa:

Y no lo olvidéis, “siempre mira el lado brillante de la vida” (canción final):

Se busca a Jesús (1982), de Luigi Comencini, director conocido en España por su remake de la película ”Marcelino pan y vino”. Una editorial católica quiere hacer una serie sobre la vida de Cristo para lo que busca un actor cuyo rostro se adapte a los modelos presentes. Don Filippo, el jefe de la editorial, descubre ese rostro en un autoestopista al que lleva en su coche junto a una desafiante terrorista. El nuevo rostro de Jesús se reproducirá en miles de carteles que adornan los muros de Roma. Cuenta con la interpretación de un joven Beppe Grillo, actor cómico y controvertido político italiano. Podéis verla en esta plataforma.

La última tentación de Cristo (1988) dirigida por el prolífico director, ex seminarista, Martin Scorsese. El director se inspira en la novela del griego Nikos Kazantzakis para reflexionar sobre lo que pudo ser la vida de Jesús de Nazaret, un discreto carpintero que se sustenta haciendo cruces para las ejecuciones de los romanos y que, en un momento de su atormentada existencia, escucha una voz interior que lo llama para una alta misión. Jesús no se decide, pero acaba dejándose convencer por Judas y algunos amigos y se dedica a predicar la venida del reino, lo que lo llevará a enfrentarse con las autoridades. La tentación surge justo antes de su muerte, cuando ya está en la Cruz y se resiste a admitir que es el Mesías y que el Padre le reclama una muerte redentora, le surge entonces la oportunidad de no morir y de llevar una longeva vida, con esposa e hijos, pero entonces… Podéis verla en algunas plataformas de pago y en Youtube, por el módico precio de 3,99 euros. Un aperitivo. Película muy recomendable, con independencia de las creencias religiosas de cada uno; es bastante respetuosa, a pesar del argumento que, a priopri no lo pudiera parecer. Reparto de lujo con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, David Bowie, Paul Greco, Harry Dean Stanton, Verna Bloom, Barry Miller, Andre Gregory, Randy Danson, Juliette Caton y un largo etc. Un ingrediente que hace sumamente atractiva la película, es la banda sonora original de la misma, del compositor británico Peter Gabriel (ex componente del grupo de rock progresivo Genesis). Aquí, su tema “A different Drum” con la inconfundible voz del senegalés Youssou N´Dour: La banda sonora completa podéis escucharla en Youtube.

Jesús de Montreal (1989) película escrita y dirigida por Denys Arcand que ganó el Premio del Jurado del Festival de Cannes en su edición 42. En ella, un actor que asiste en Montreal a una representación tradicional de la Pasión de Cristo, advierte la poca fuerza del espectáculo y se atreve a proponer cambios. Poco a poco, se hace con la dirección de la obra y reforma por completo el espectáculo. Pronto aparecerán los problemas, cuando el drama se va convirtiendo en una alusión directa a los muchos comportamientos de los espectadores. El desenlace va caminando poco a poco hacia la tragedia y la muerte. Podéis verla en:

La pasión según San Juan (1991) película alemana donde se mezclan discursos, música, baile y canciones al estilo de las antiguas tragedias griegas. La música es de lcompositor Johan Sebastian Bach y estuvo dirigida por el también alemán Hugo Niebelin e interpretada por Christoph Quest, Klaus Barner y Ralf Richter. Hugo Niebeling, uno de los renovadores más importantes del panorama operístico alemán, filmó “La pasión según san Juan”, una mezcla única de música, teatro y danza sobre la pasión de Cristo y los interrogatorios y la condena de Poncio Pilato, siguiendo el Evangelio según Juan e intercalando himnos y dos versículos del Evangelio según Mateo. Una pieza de culto grabada en la catedral de Espira. Muy difícil encontrar enlace en Internet, pero destacable en esta recopilación por su enorme originalidad.

Jesús estrella de cine (1993) Ensayo cinematográfico de R. Bruce y M. Goodsmith en forma de antología sobre las diversas películas que han tenido a Jesús como protagonista oficial. Los autores pretenden sacar unas consecuencias de carácter histórico y doctrinal con un lenguaje universal de la imagen aplicada a las páginas de la Escritura. No es fácil encontrar esta proyección.

Así en el cielo como en la tierra (1995) José Luís Cuerda nos introduce en un mundo surrealista donde se presenta el cielo como una réplica absurda de nuestro planeta, donde Dios Padre, Jesús, la Virgen, San Pedro y otros personajes de la Biblia viven en el más puro estilo castellano de posguerra civil española. Cuerda humaniza con sus alegrías y miserias a estos personajes bíblicos, al tiempo que ironiza acerca de la evolución sufrida por la Tierra desde los tiempos de Jesús. Elenco de actores españoles de lujo: Achero Mañas, Agustín González, Chus Lampreave, Álex Angulo, etc., Podéis verla en: Primera parte y Segunda parte.

El hacedor de milagros (1999) de D. W. Hayes y S. Sokolov. Película de animación con figuras tridimensionales que narra, por medio de la técnica del ‘stop motion’ (transmisión de sensaciones de movimiento en figuras estáticas), los años de juventud de Jesús de Nazaret, visto a través de los ojos de una niña, la pequeña Tamar. Recién llegada junto a su padre, Jairo, a la ciudad galilea de Séforis, durante la dominación romana, Tamar, que padece una enfermedad incurable, observa con fascinación a Jesús, que trabaja como carpintero en la construcción de una nueva sinagoga y defiende a María Magdalena del odio de sus conciudadanos, a los que el joven carpintero consigue apaciguar. En su versión original, destacan las voces de un reparto de conocidos actores, entre los que destacan Ralph Fiennes (como Jesús), Julie Christie o William Hurt. Una animación casi perfecta donde se interpretan algunos textos de los evangelios como la atención de Jesús a la gente, su encuentro con los pobres, sus palabras de salvación a todos, su entrega a los más necesitados. Una película de una gran seriedad técnica. Podéis verla aquí.

Jesús (1999) Miniserie de CBS que surge como respuesta a los miedos apocalípticos por la llegada del año 2.000. Versión muy exagerada, para algunos mucho más sangrienta que la que años después hará Mel Gibson, como lo prueba el baño de sangre final. Muestra a un Jesús humano que ríe, llora, baila, y a un Satanás con traje y corbata que culpa al nazareno de los males de la Humanidad, tales como la guerra. También cuenta con un historiador romano que, sin llegar a identificarse, podemos suponer que se trata de Tito Livio.

Interesante proyección dirigida por Roger Young y Serge Moati, con guión de Suzette Couture y música de Patrick Williams, con Jeremy Sisto, Debra Messing, Jaqueline Bisset y Gary Oldman entre otros, que podéis ver aquí.

José de Nazaret (1999) La historia de la vida de José de Nazaret, el marido de María. En colisión con el Rey Herodes y el Imperio dominante romano de César Augusto, José se encuentra a si mismo actuando como el padre de sus sobrinos hasta que es llamado para tareas más altas. El compromiso con María, la Visita y la Anunciación, el nacimiento de Cristo, el viaje de los Tres Hombres Sabios, el exilio a Egipto. Todo ello se encuentra en esta narración dramática de la familia y las vidas de aquellos más cercanos a Jesús. Los hechos narrados en los primeros capítulos de los evangelios de Mateo y Lucas, desde la perspectiva de José. Como estas fuentes contienen elementos bastantes escuetos acerca del carpintero que fue esposo de María, y que crió a Jesús, los guionistas imaginan circunstancias fantasiosas de su vida: así, vemos cómo sufre por la violación de una pariente por un soldado romano, elemento que formará parte de sus dudas acerca de cómo María ha podido quedar encinta; también le vemos haciendo trabajos para Herodes, o en las puertas del templo de Jerusalén. El film de Raffaele Mertes se enmarca en el conjunto de otras producciones televisivas de Lux Vide, que trata de acercar la Biblia a un público popular amplio. En tal sentido se cumple sobradamente el objetivo, con un José cuyos sufrimientos comparte el espectador. A veces la Virgen puede parecer algo fría, o extrañar algunas acciones de Jesús niño -su extravío en Jerusalén. Lapelículaesuna curiosidad que raya entre los relatosbíblicos y la fantasía. Podemos verla completa en:

María, madre de Jesús (1999) Prolífico el año 1.999 en películas de orden mesiánico. El fin del milenio provocó un miedo espiritual que fue desde la inquietud por el posible apagón digital hasta las predicciones de un fin del mundo inminente. Por fortuna, ni una ni otra cosa sucedieron, ahora son historia, como esta película para televisión de Kevin Connor, con el camaleónico actor Christian Bale en el papel de Jesús y un importante elenco de actrices suecas, muy conocidas en su casa y en su país. Cuenta la historia de Jesús a través de los ojos de su madre con grandes licencias dramáticas, como se anuncia al principio de la proyección. La película insinúa que las parábolas de Jesús fueron inspiradas por las historias que María le contó de niño. Jesús se aparece a su madre en privado después de muerto, basándose en una tradición católica no oficial que dice que a la primera persona que se apareció el resucitado, fue a ella. Podéis verla en:

Los testamentos de un rebaño y un pastor (2000) película producida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Describe la vida de Jesucristo en Jerusalén, al mismo tiempo que se cuentan eventos narrados en el Libro de Mormón, correspondientes al mismo tiempo histórico (desde el año 1 al 34) en el continente americano. El clímax del film ocurre después de la resurrección, cuando Jesús se aparece al pueblo americano. La película tardó más de dos años en filmarse y requirió de una amplia investigación sobre las antiguas culturas amerindias. Fue filmada en Utah, California y Hawai. Podéis verla en:

CONTINUARÁ, EN EL SIGLO XXI.