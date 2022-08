Ayuntamiento de Linares, se suma a las medidas y recomendaciones del gobierno central en relación a las medidas de ahorro energético recogidas en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, en su art. 29, dando traslado a los ciudadanos de la entrada en vigor desde el día de hoy hasta el día 1 de noviembre de 2023 de los apartados 1oy 4o del citado artículo que establece.

De este modo la temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, se limitará

a los siguientes valores:

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 oC.

b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 oC.

c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %.

Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la I.T. 1.1.4.1.2 del citado Reglamento o en la reglamentación que le hubiera sido de aplicación en el momento del diseño de la instalación térmica.