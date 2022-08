1. INTRODUCCIÓN.

Como dijimos en el artículo anterior, la figura de Jesús de Nazaret, sea en su vertiente histórica, sea en su vertiente religiosa, ha sido llevada a la pantalla grande en numerosas ocasiones, resultando muy difícil, en casi todas, separar ambas facetas del Galileo.

Hoy, vamos a ver a Jesús a través del cine desde la década de los años cincuenta del siglo pasado hasta la mitad de los años setenta.

2. SEGUNDA ÉPOCA: De la década de 1950 al año 1975.

En la anterior entrega, entre otras, hablamos de varias películas de la década de los cincuenta que, de alguna u otra manera, trataban el tema de Jesús de Nazaret: La Túnica Sagrada de Henry Koster, El mártir del Calvario de Miguel Morayta, El beso de Judas de Rafael Gil y Barrabás, del sueco Alf Sjoberg.

Continuamos:

Ben-Hur (1959): Siguiendo el argumento de la novela del general Lew Wallace, de quién hablamos en la anterior entrega, el director William Wyler lleva a cabo una superproducción de Hollywood, con música de Miklós Rózsa, cuyo argumento se centra en la figura de Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, amigo de Mesala, un tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Un desafortunado accidente los convierte en enemigos: Ben-Hur es acusado de intentar matar al nuevo gobernador romano y Mesala lo encarcela junto con su familia.

Con un reparto excepcional, Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Haya Haraaret, entre otros, cuenta con un gran repertorio de anécdotas, desde el mítico reloj de pulsera que un conductor de una cuadriga parece llevar en la muñeca, hasta el hecho de que el actor de reparto, Stephen Boyd, tuvo que usar lentillas para que sus ojos azules se oscurecieran y no compitieran con los del protagonista, Charlton Heston.

Guionistas de lujo como Karl Tunberg, Maxwell Anderson, Christopher Fry y Gore Vidal, para una película que se puede visualizar en las plataformas HBO MAX (por suscripción) YOUTUBE (por 3,99 euros) y otras, también de alquiler.

Es una película imprescindible, sea usted una persona creyente o no; forma parte de la Historia del Cine en letras mayúsculas.

Una aperitivo, el traíler en castellano:

Barrabás (1961) del director Richard Fleischer, con actores de la talla de Anthony Quinn, Silvana Mangano, Katy Jurado o Jack Palance o el mítico Ernest Borgnine, basada en la novela de Par Lagerkvist, quién se inspiró en los relatos bíblicos, en otros apócrifos y en su propia imaginación, sobre el personaje Barrabás. Otra superproducción acerca del criminal que, según relato bíblico, fue indultado por Poncio Pilato en lugar del nazareno. Su libertad significó, pues, la crucifixión de Jesús, hecho que lo atormentó durante el resto de su agitada vida, en la que fue preso y obligado a trabajar cómo esclavo en unas minas de plata para después convertirse en gladiador en Roma hasta que, por fin, pudo ser hombre libre y enfrentarse nuevamente a la muerte. Claro tinte antisemita, al culpar al pueblo judío de la liberación de Barrabás frente a la crucifixión de Jesús y con poco rigor histórico ya que no hay evidencias que hagan suponer que los romanos liberaran a un preso por pascua judía.

Se puede ver “free” en Youtube:

Rey de Reyes (1961): Película de Nicholas Ray, con Jeffrey Hunter en el papel de Jesús y nuestra internacional y querida Carmen Sevilla en el papel de María Magdalena. Su argumento muestra a un Jesús nacido en tiempos de lucha entre judíos y romanos, a personajes históricos como Pilato y Herodes, algunos hechos bíblicos como el nacimiento de Jesús en Belén, la adoración de los magos, la predicación de Juan Bautista y su decapitación, las tentaciones del diablo a Jesús en el desierto, la consideración, más tarde, de éste como Mesías, la última cena,la traición de Judas y el arrepentimiento de éste o la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos a orillas del lagoTiberíades, y otras de propia cosecha del guionista Philip Yordan, como la pertenencia de Judas al grupo armado de Barrabás.

La película es una dramatización de la historia de Jesús de Nazaret desde su nacimiento y ministerio hasta su crucifixión y resurrección. A nivel comercial, tuvo una respuesta mixta de los críticos. Sin embargo, resultó ser un éxito de taquilla.

Como se indicó en la entrega anterior, hubo una película del director Cecil B. DeMille en 1927, muda y en blanco y negro, producida por la Paramount Pictures y con el mismo título.

La película fue rodada en España, entre las provincias de Madrid y de Toledo. La música es del famoso compositor Miklós Rózsa.

Podéis visualizarlo aquí.

El evangelio según San Mateo (1964), del italiano Pier Paolo Passolini, ha pasado a la historia del cine como uno de los más importantes aciertos del controvertido director. La película está dedicada “a la amada, jubilosa y familiar memoria de Juan XXIII”. Fue premio especial del Jurado en la Mostra de Venecia, premio de la oficina Católica Internacional de Cine, el de la prensa especializada, el de los Cineclub italianos y el de la Unicrit.

El siguiente enlace pertenece al programa de José Luís Garci, “que grande es el cine”, donde se hace un más que interesante estudio de la película:

Algunas escenas de la película:

La adoración de los Reyes:

Se presenta un Jesús con rasgos judíos, no europeos o anglosajones y no como lo ha vendido el cristianismo de occidente:

Hay varias plataformas de pago donde se puede ver la película a bajo precio:

La historia más grande jamás contada (1965) de George Stevens. Cartel de lujo para esta superproducción sobre la vida de Jesús de Nazaret que contó con un extenso y conocido reparto en el que destaca Max von Sydow (el exorcista) como Jesucristo, John Wayne (La diligencia) como el centurión romano, Sidney Poitier (Adivina quién viene esta noche) como Simón de Cirene, José Ferrer (Cyrano de Bergerac) como Herodes, Joanna Dunham (Tarde Peligrosa) como María Magdalena, David McCallum (La gran evasión) como Judas, etc. A partir de los Evangelios, la película narra la vida de Jesús en el Israel ocupado por Roma: su nacimiento en Belén, su infancia en Nazaret, los tres años de vida pública, la Última Cena, la traición de Judas, el juicio, la crucifixión y su posterior resurrección.

Son secuencias enteras de sincera emoción espiritual y poética. Si el italiano Passolini buscaba el Jesús hombre, el americano Stevens ha buscado el Jesús Dios.

Podéis verla en Amazon Prime y en Apple Tv. por el módico precio de 3,99 euros.

Algunas escenas para abrir boca en Youtube:

Los mercaderes en el Templo:

El calvario:

La Resurrección:

Créditos en español:

Los Hechos de los Apóstoles (1968), película diseñada para televisión, por el italiano Roberto Rossellini, en cinco episodios que intentan presentar el radical antagonismo entre la concepción cristiana de la existencia y las otras tres grandes concepciones coexistentes en el siglo I, a saber, el tradicionalismo ritual judío, la sofisticada inteligencia griega y la decadencia costumbrista de la Roma Imperial.

En esta coproducción participaron Italia, Francia, España, la antigua Alemania Federal y Túnez. En realidad fue una miniserie que comienza con la figura de Pedro que después de la muerte de Jesús es responsable de dar cohesión a la naciente comunidad cristiana. Más tarde aparece Pablo, con sus episodios de “conversión” (en realidad, es una iluminación, pues el cristianismo aún no se había forjado y alguien no puede convertirse a una religión que aún no existe, aunque el argumento no hace tal precisión terminológica) y bautismo, y los viajes en los cuales pondrá en práctica su misión evangelizadora. Historia bastante fiel al libro del Nuevo Testamento.

Es difícil poder verla. En 1982, RTVE repuso esta serie, así que esperemos que la providencia (para el no creyente) o Dios (para el creyente) favorezcan una nueva reposición, porque la película merece la pena ser vista.

Jesucristo Superstar (1973) magnífica ópera rock, en formato de película, dirigida por el estadounidense Norman Jewison con un impresionante cartel de actores-cantantes: Ted Neeley como Jesús, Carl Anderson como Judas, Yvonne Elliman como María Magdalena, Barry Denne como Pilato o Bob Binhgam como Caifás.

La película, además de los relatos bíblicos de Jesús y de una visión revolucionaria de un Judas casi zelote (miembro de una facción judía nacionalista y violenta, en el Israel del siglo I), en la que a veces el protagonista parece más este personaje que el propio Jesús, pretende concienciar al espectador de la influencia de los medios de comunicación y de masas, de haber existido estos en el siglo I, tal y como ya funcionaban en el año 1973, cuando se realizó la película, y eso que aún no había Internet. Jesús se va enterando paulatinamente de los designios divinos que para él ha trazado el padre. Las canciones están compuestas por el tanden Tim Rice (letras) y Andrew Lloyd Weber (música), compositores prolíficos de óperas rock, juntos o por separado, como “Evita”, “Cats”,”El Fantasma de la ópera” “El libro del Mormón”, etc. Jesuscristo Superstar cuenta con los arreglos musicales del afamado André Previn. Podéis ver la película completa, por canciones en el siguiente y largo enlace.

La película es una delicia para los sentidos.

El proceso a Jesús (1973) del español José Luís Sáenz de Heredia. Película un tanto extraña en la que un grupo de sefardíes (tanto los judíos que vivieron en Castilla y en Aragón hasta que fueron expulsados por los Reyes Católicos, como sus descendientes que siguen vinculados a la cultura hispana) deciden repetir, ante un público desconcertado, el juicio a Jesús, para comprobar si la condena fue justa o no. Actores de teatro españoles, muy conocidos en la década de los setenta por su frecuente aparición en el programa televisivo Estudio 1, conforman un excelente plantel: José María Rodero, Monica Randall, Julia Gutiérrez Caba o Andrés Mejuto, entre otros. Una película con un guión diferente que, si hubiera estado hecha en América, sería película de culto.

En este enlace podéis verla:

El Mesías (1975) otra película del prolífero Roberto Rossellini, donde se destaca la figura de un Jesús amoroso. Película con un profundo fin didáctico católico y apologético que se estrenó en 1978.

Podéis verla en:

3. FUENTES.

– E. T. Gil del Muro (2006) Diccionario de Jesús en el cine. Ed. Monte Carmelo.

– F. Blasi Birbe y J. M. Caparrós Lera (2014) Cinema. Historia. Religión. Ed. Balmes.

– J. M. Melero Martínez (2007) Jesús de Nazaret en el cine. Rv. Ensayos nº 22.

– M. Juan Payán (2003) Las 100 mejores películas de cine histórico y bíblico. Gaia Libros.

– https://gloria.tv

– https://www.youtube.com/

– https://es.wikipedia.org/

– https://www.filmaffinity.com/

– https://www.fotogramas.es/