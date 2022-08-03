Esta misma mañana se ha celebrado en el salón de plenos de la antigua Estación de Madrid, un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Linares. En el mismo se han tratado los siguientes asuntos del orden del día.
1. DESIGNACION POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE LOS MIEMBROS EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS, DEMAS ÓRGANOS COLEGICOS Y DAR CUENTA DE LA DESIGNACION DEL PORTAVOZ MUNICIPAL. Se da cuenta
2. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA AL PLENO PARA LA DESIGNACIÓN DE VOCALES CORPORATIVOS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES. Se apuraba
3. PROPUESTA ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A FAVOR DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN. Se aprueba
4. ACUERDO MARCO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PLURIANUALES (2022/2023) A TANTO ALZADO A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ACTÚAN EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD EN LA CIUDAD DE LINARES (Exp. 10810/2022) Se aprueba