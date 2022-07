1. INTRODUCCIÓN.

La figura de Jesús de Nazaret, sea en su vertiente histórica, sea en su vertiente religiosa, ha sido llevada a la pantalla grande en numerosas ocasiones, resultando muy difícil en casi todas separar ambas facetas del Galileo.

En este artículo divulgativo, vamos a hacer un repaso por la trayectoria cinematográfica del personaje con una intención informativa y, si es posible con ello, estimular el interés por el Jesús histórico a través del cine.

2. PRIMERA ÉPOCA: De la década de 1880 a la de 1950.

Algunas de las películas que vamos a referir en este apartado son los antecedentes de otras que se desarrollaron a partir de los años cincuenta del siglo XX y que tuvieron un enorme éxito entre el público, hasta el punto de que aún hoy, en fechas religiosas se siguen proyectando en algunas cadenas o plataformas de televisión y en ciertas salas de cine para frikis.

En el siguiente listado faltan también algunas películas, unas por irrelevantes en la historia del cine, otras por desconocimiento de quien redacta y, por último, un reducido grupo de ellas por carecer enlaces en Internet para poder visualizarlas, porque el objetivo de este artículo, como se dijo, no es otro que despertar en el público el interés por este tipo de cine tan particular que, sin duda tendrá buena acogida entre quienes sean creyentes cristianos, por tratarse de películas cuya base argumental está en los Evangelios canónicos y en la Tradición y, esperemos que también entre ese otro público, no creyente que, bien por acercamiento al Jesús histórico, bien por curiosidad cinematográfica, vean en esta recopilación un motivo de estudio o de curiosidad. Comenzamos.

– Vida y pasión de Jesucristo (1897) Obra para algunos de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumierè y, para otros críticos de Georges Halot y Louse Lumieré que, en trece escenas, basadas en los relatos bíblicos, recogen los acontecimientos que ellos consideraron más significativos de la vida de Jesús: La adoración de los Magos, la huida a Egipto de la Sagrada Familia, la resurrección de Lázaro en Betania, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la traición de Judas, la última cena y el prendimiento de Jesús en el huerto de lo olivos, la coronación de espinas, la flagelación en el pretorio de Pilatos, el monte calvario y la crucifixión, el entierro de Jesús y su resurrección.

– Cristo sobre las aguas (1898) de George Mélies. Escena milagrosa de Jesús caminando sobre las aguas. Por desgracia no he encontrado ninguna copia de la misma. Pero, conociendo la capacidad mágica del director francés de obras como “el mago”, “la tentación de San Antonio”, “el hombre de las mil cabezas” “Viaje a la Luna” o “The Haunted Castle”, podemos hacernos una idea del resultado del film. El enlace siguiente es de su obra “Viaje a la Luna” de 1902:

– Vie et Passion du Christ (Vida y pasión de Cristo) (1903) es una película francesa de 44 minutos. Como tal, es uno de los primeros largometrajes narrativos. No he encontrado datos de su autoría, solo de su nacionalidad. Las escenas bíblicas son introducidas por un subtítulo que da el nombre tradicional del acontecimiento: La Anunciación, la Natividad, etc. seguido de los actores que representan las historias familiares del Evangelio. En 1932, la película fue relanzada en los Estados Unidos y distribuida bajo derechos estatales con una partitura musical de James C. Bradford. La película fue coloreada, antes y, más tarde, en Estadios Unidos, no sé si para bien o para mal.

– Ben Hur (1907) Es una producción corta (unos 16 minutos de duración) norteamericana, basada en la novela homónima de Lew Wallace (1880) que cuenta la vida y aventuras de Judá Ben-Hur, un judío adinerado, y su relación con Jesús de Nazaret. La obra del general del ejército estadounidense Wallace, fue muy bien recibida por el público pues mostraba sentimientos religiosos muy arraigados a finales del siglo XIX y recibió las alabanzas del mismísimo papa de Roma. Fue primeramente estrenada como obra de teatro en Broadway y luego pasó a la pantalla de la mano del canadiense Sidney Olcott.

– Quo Vadis? (1913) una de las primeras superproducciones cinematográficas dirigida por Enrico Guazzoni y basada en la novela homónima de Henryk Sienkiewicz (1896). Contó con más de 5.000 extras y un despliegue muy lujoso de decorados. Su larga duración (casi dos horas) creó un precedente en el cine.

– Cristo (1915) de Giulio Antamoro. Cuenta la historia de Jesús en casi hora y media, dividiéndola en cuatro partes: la infancia, la predicación, la muerte y la resurrección. Fue considerada la versión oficial de la Iglesia Católica. Este director italiano había producido la obra “Pinocho” en 1911.

– Intolerancia (1916) de David Wark Griffith director norteamericano, considerado una d ellas figuras más influyentes de la historia del cine. Pionero en montaje y en el desarrollo narrativo de las películas. Cuatro episodios con el hilo conductor de la “intolerancia” combatiendo al amor y la caridad: la caída de Babilonia, la Pasión de Jesús, la noche de san Bartolomé, el asesinato de los hugonotes y el episodio moderno sobre la injusticia en la sociedad de nuestro tiempo.

– Hojas del diario de Satán (1919) del prestigioso director danés Carl Theodor Dreyer, considerado uno de los mayores directores de cine europeo, con obras tan relevantes como “La pasión de Juana de Arco”, “Días de ira” “Ordet” o “Gertrud”, nos cuenta en esta película las grandes preguntas del Bien y el Mal a través de todos los tiempos y de todas las naciones. Sus partes mezclan realismo con elementos fantásticos: la pasión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la presencia de la Inquisición en España, la revolución francesa y la guerra civil en Finlandia. Desgraciadamente no he encontrado ningún enlace para visualizarla, pero su relevancia en la historia del cine sobre Jesús nos obliga a citarla también.

– INRI (1923) dirigida por Robert Wiene, es una película alemana basada en una novela de Peter Rosegge (1905) En ella, el capellán de una prisión le cuenta la historia de laPasión de Cristo a un militante anarquista encarcelado por intento de asesinato. Con objeto de convencerlo de que es mejor sacrificar la propia vida que quitársela al enemigo.

– Rey de Reyes (1925) del famoso director Cecil B DeMile. Es una película poco uniforme, en la que aparecen, a veces, escenas absurdas, como los excesivos celos de Judas. Aún así, es una de las primeras películas que tratan la narración de la vida de Jesús a partir de los Evangelios pero contada por María Magdalena (la actriz Dorothy Cumming) con una imagen un tanto deformada del personaje, como venía siendo habitual en el mundo cristiano, donde maría Magdalena es una cortesana al servicio de los romanos y redimida por Jesús. En 1961, Nicholas Ray hizo un remake de esta película con gran éxito.

– Jesús de Nazareth (1942) dirigida por el español José Díaz Morales, es la primera película mexicana que aborda el tema de Jesús. La película recibió la aprobación de las altas esferas eclesiásticas mexicanas.

– La Túnica Sagrada (1951) Película dirigida por Henry Koster y que versa sobre la historia del joven Marcelo Galio, en la Roma del emperador Tiberio, dónde el eje principal gira en torno a la túnica de la que supuestamente fue despojado Jesús en el momento de la crucifixión. Cuenta con un reparto de lujo, en el que se cuenta con ele entonces joven actor Richard Burton y con el consagrado ya Víctor Mature..

– El mártir del Calvario (1952) Película mexicana dirigida por Miguel Morayta Martínez en la que se cuentan las enseñanzas de Jesús a sus discípulos y los sucesos de la vida de aquél antes y durante su pasión y, como no, en su resurrección.

– El beso de Judas (1953) de Rafael Gil. Al fin, una película española. Un cine católico al servicio del poder político y religioso de la España Nacional Católica de los años cincuenta.

Secuencias:

Lázaro:

La acusación de sedición de Pilato

La petición de Licinio, con un joven Francisco Rabal, con un marcado acento antisemita:

– Barrabás (1953) película sueca dirigida por Alf Sjöberg y basada en la novela de 1950 de Pär Lagerkvist que cuenta la historia del ladrón que no fue crucificado porque se prefirió a Jesús. Aquí una versión subtitulada.

