La urbanización La Cruz, es una urbanización sita en una zona urbanística de Linares, y por tal concepto el Ayuntamiento se ha de hacer cargo de los servicios de recogida de basura, alumbrado público, limpieza de las calles, transporte urbano y el abastecimiento de agua potable a domicilio, así como el tratamiento de aguas residuales.

Sin embargo, durante muchos años, más de veinte, el Ayuntamiento de Linares ha hecho caso omiso de sus obligaciones y solo ha proporcionado los servicios de recogida de basura y el tratamiento de agua residuales a esta urbanización y los habitantes de la Cruz hemos tenido que recurrir al pozo de “La Unión” para nuestro abastecimiento de agua “no potable” diario. Y aunque al principio era raro que en el siglo XXI no tuviéramos agua potable, nos hemos adaptado.

No obstante, el pozo de la Unión cuyo concesión la tenía “Layro”, promotor de la urbanización, siempre ha tenido okupas, los olivareros, que acostumbrados a tener barra libre, no se han adaptado a perder su hegemonía, ni a pagar las facturas de electricidad de la extracción de su agua y han causado desde siempre restricciones en el consumo de los habitantes de la zona. Así, mientras que las olivas nadaban en un embalse de agua, los habitantes de la urbanización “la Cruz” se veían obligados a tener solo unas pocas horas de suministro, porque el depósito enseguida se vaciaba.

Obviamente esta situación, después de muchos pleitos tenía que llegar a su fin y ya existe una sentencia, la nº 308/21 con fecha 8 octubre del 2021, que obliga al Ayuntamiento de Linares a hacerse cargo de todos los servicios y entre ellos el agua.

Pero ¿Qué pasa ahora? ¿Hemos ido a mejor?

Desafortunadamente, si nuestra situación antes era pésima, ahora es incluso peor, y es que desde que el Ayuntamiento de Linares se está haciendo cargo de la urbanización, si antes teníamos unas cuantas horas de agua al día, ahora algunos vecinos, según la parcela en la que vivimos, carecemos por completo de agua durante días. Ni gota, ni gota cae por nuestros grifos, mientras que los olivareros siguen desparramando y desperdiciando una cantidad ingente de agua en sus olivas.

Actualmente, algunos vecinos de la Cruz llevamos literalmente más de dos semanas sin agua en nuestras casas. Llenamos garrafas de agua de Linares y con eso estamos empezando a adaptarnos a la vida, que en vez de en una urbanización europea, parece más bien de un poblado somalí. Ya no existen lavadoras, no nos podemos duchar y tampoco podemos hacer uso de las cisternas de nuestras casas, ni qué decir de nuestros jardines que se están convirtiendo en sabana africana y las piscinas en albercas que pronto se convertirán en foco de contagio importante de la que se alimentan los mosquitos, esos tan peligrosos. Nuestra situación es MUY desesperante.

Por ello pedimos al Ayuntamiento de Linares que adopte medidas paliativas mientras que se soluciona el problema y como la sentencia dice, que nos suministre agua potable a domicilio mediante camiones cisterna de forma urgente. Los habitantes de La Cruz necesitamos cubrir las medidas mínimas de higiene y ya nos da igual si el agua es potable o no potable.

Para nosotros lo importante es poder vivir de una forma mínimamente decente y que esta situación tan precaria que algunos vecinos estamos viviendo, agravada todavía más por las altas temperaturas que estamos padeciendo, no nos acarree problemas de salud por la falta de medidas de higiene que nos vemos obligados a llevar.

Por Maribel Martos Sánchez, vecina afectada