La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado “la gran aceptación” de la convocatoria de las primeras ayudas destinadas a la digitalización de empresas de entre 10 y 49 empleados con cargo a los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta primera línea de subvenciones, impulsadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la entidad Red.es y dotada con 500 millones de euros, tiene como finalidad mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de estas pymes. “Hasta el momento, 735 empresas de la provincia han solicitado las ayudas del conocido como ‘Kit Digital’, lo que supone casi el 60 por ciento del total de sociedades que pueden optar a estos fondos”, ha señalado la representante del Ejecutivo.

Las sociedades que, finalmente, resulten beneficiarias recibirán una cuantía de 12.000 euros, que podrán destinar a una o varias soluciones digitales que les permitirán aumentar su nivel de digitalización. Entre las diferentes soluciones digitales se encuentran: sitio web y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

“La pequeña empresa representa el 51% del empleo en nuestro país, son nuestra base de crecimiento económico. Por eso, esa primera convocatoria de ayudas a la digitalización pone el foco en ellas, para que puedan ser más competitivas y eficaces”, ha explicado la subdelegada. En Jaén, según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos, están registradas 1.245 empresas de este segmento, es decir, con una plantilla que va desde los 10 a los 49 empleados. De ellas, 735 han solicitado las ayudas del kit digital. “Se trata del 59 por ciento del total, es decir, prácticamente dos de cada tres. Animo a los responsables del resto de sociedades a que pidan estas ayudas, porque les permitirá modernizarse y hacerse más fuertes en un mundo cada vez más digitalizado”, ha agregado.

Los requisitos que deben cumplir las empresas para optar a las ayudas son: no tener consideración de empresa en crisis; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no superar el límite máximo de ayudas establecido en el marco comunitario para contar con la autorización automática «de minimis»; no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; tener la consideración de pequeña empresa, microempresa o autónomo; estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria; no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme.

Las empresas interesadas pueden solicitar las ayudas en la sede electrónica de Red.es. El plazo se mantendrá abierto durante 6 meses desde la publicación de la convocatoria (14 de marzo) o hasta que se acaben los fondos. Esta primera línea de ayudas está destinada para las pymes de entre 10 y menos de 50 empleados cuenta con un presupuesto inicial de 500 millones de euros.

A lo largo de este ejercicio se lanzarán otra convocatoria para pymes de entre 3 y 9 empleados, y una tercera para pymes y autónomos de menos de 3 empleados.

Por su parte, el plazo de adhesión para los agentes digitalizadores se mantendrá abierto durante todo el tiempo que permanezca activo el programa. El “catálogo de agentes digitalizadores» que se puede consultar en www.acelerapyme.es se actualiza cada semana, y en estos momentos cuenta con más de 6000 agentes dados de alta.

Estos agentes digitalizadores reúnen los requisitos para poder prestar servicios de digitalización a las empresas beneficiarias de las ayudas del programa Kit Digital y titulares del bono digital, y podrán colaborar en el proceso de solicitud de las ayudas siendo también representantes voluntarios y en las actuaciones de control que se deriven de las mismas.

Además, serán ellos los que presenten toda la documentación justificativa y los que reciban el pago del bono digital cedido por el beneficiario, una vez se haya aceptado su justificación.

3067 millones de euros para la digitalización de las empresas

El programa Kit Digital impulsado por el Gobierno de España tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los sectores productivos en todo el territorio nacional durante los próximos tres años.