Existe cierta confusión entre dos términos bíblicos referentes a Jesús, “Nazareno” y “Nazareo”. El primero de ellos se le aplica al personaje por su más que presunta procedencia de dicha ciudad (o pueblo en el siglo I), el segundo refiere a la posibilidad de que Jesús hubiera hecho votos de “nazir”, es decir, que hubiera pertenecido a una congregación consagrada a Dios, aspecto este no demasiado estudiado por las posibles implicaciones que sobre la figura del mesías pudiera acarrear y por su escasez documentaria.

Con respecto a Nazaret, a través de los estudios arqueológicos se ha pasado de la idea de dudar de su existencia en tiempos de Jesús hasta aceptar que se trataba de una pequeña población donde muy probablemente nació Jesús, como lo justifican los trabajos de Ken Dark, entre otros. En la actualidad es una urbe considerable.

Por otro lado, el nazireato o nazareato que significa segregado o apartado para Dios (del hebreo nazir) es en la Biblia una forma de consagración de una mujer o un hombre a Yahvé, mediante el voto de cumplir una serie de preceptos de vida narradas principalmente en el capítulo 6 del libro de los Números, (consultar capítulo mencionado) Num 6,2: Habla a los hijos de Israel, y diles: «El hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor …». Estos votos suponían una profunda y elevada experiencia mística; apartarse de la materia física para acercarse a la esencia divina.

Se trata, al parecer, de una institución anterior a Moisés; un grupo o comunidad religiosa propiamente dicha en la que cada miembro podía llevar una vida independiente, aunque obligado a ciertas prescripciones bien detalladas. Podría definirse al nazareo como un separado, un segregado, un consagrado a Yahvé mediante un voto que le obligaba a la abstención de tomar vino u otras bebidas embriagantes, no cortarse el cabello y no acercarse a los muertos.

El objeto de su testimonio era visibilizar ante el pueblo de Israel la consagración exclusiva a Yahvé, frente a todos los demás dioses vecinos que conviven en la época antigua.

En general, los nazareos podían serlo por un período no inferior a treinta días o para toda la vida, incluso ya desde el vientre de la madre los padres, o una revelación divina, podían destinar al aún no nacido a convertirse en nazareo. Originariamente era un estilo de vida que se adquiría a perpetuidad (1 Sam 1,11; 22,27); pero posteriormente, sobre todo a partir de la época de los Reyes, se aprecia un nazareato temporal que queda institucionalizado y bien definido en la legislación sacerdotal (Lev 10,8-11; 21,11. Num 6,1-21).

Desde la tradición judía, aunque los nazireos no eran conocidos en la historia hebrea primitiva, se estima que en tiempos del Templo de Jerusalén, tanto hombres como mujeres ofrecían a Dios, durante tiempos determinados, compromisos personales de índole religiosa; los llamados votos religiosos (néder). Hacerlo era un precepto de La ley, un mandamiento (mitzvá) de la Torá, un acto de confianza en Adonai. Como se ha dicho, el término aparece en el Libro de los Números; el texto parece ser una sección legal de origen tardío que incorpora una codificación de uso inmemorial. En Num 6,3-8, se especifican los requerimientos para cumplir el voto de Nazareo, las consecuencias de romper el voto, así como los elementos necesarios para concluir el voto. También aparecen referencias en Jue 13,7: Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Estos datos que, a priori, pueden parecer folclóricos, en el contexto bíblico tienen un significado profundo. La abstención del vino y demás bebidas alcohólicas, significaba el rechazo de la vida sedentaria y lujosa que estaba apartando al pueblo de Israel del culto a Yahvé; los cabellos largos eran símbolo de la integridad de la persona consagrada a Yahvé en cuerpo y alma; y el rechazo del contacto con los cadáveres equivalía a una confesión explícita del Dios vivo y santo de Israel.

El movimiento reaparece en Elías y en Eliseo (2 Re 2,1-18; 41, 38; 6, 1-6) Luego caerá en horas bajas con los profetas (Miq 3, 5-11; Neh 6,10-14).

La Biblia, tanto en su Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos informa de personajes ilustres nazareos:

– Sansón en Jue 13,5: Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y no pasará a navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos.

– Samuel, que es consagrado por su madre antes de nacer para que sea nazareo,(1 Sam 1, 11-28: E hizo voto y dijo: Oh SEÑOR de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al SEÑOR por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del SEÑOR, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, sólo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu; no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del SEÑOR…)

– En el Antiguo Testamento también se citan a los nazareos en 1 Macabeos 3,49-50: También trajeron la ropa de los sacerdotes, los primeros frutos de la cosecha y la décima parte de sus ganancias, y llamaron a los nazireos que ya habían cumplido los días de su consagración a Dios.

-Juan el Bautista, según Lc 1,13-15: Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor; no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. “

– De San Pablo podemos intuir que, en algún momento, pudo haber hecho voto de nazareo; así en Hch 18,18: Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto.

Hay quienes han querido ver rasgos nazoreos en Jesús, así en Hch 2,22 leemos: Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno (o nazoreo, según traducción), varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de El, tal como vosotros mismos sabéis,…

No obstante, hay algunos datos que hacen en principio inviable a Jesús como nazareo, al menos perpetuo, como el gusto por la bebida y por la comida (Mt 11,39; Lc 7,34); aunque para ciertos estudiosos podría haber hecho los votos de nazir más de una vez en su vida, aunque no hay en la Biblia un texto que explícitamente mencione que Jesús hubiere hecho un voto para ser nazareo o que antes de que él naciera se hubiere hecho ese voto por su madre María o por su padre José, o que Dios, o algún enviado suyo, le haya dicho a los padres que el bebé aún no nacido, iba a ser nazareo. Pero, Mateo 2:23 siembra cierta duda según se traduzca la palabra griega Nazōraios (Ναζωραῖος) por “nazareno” o por “nazareo”: … y fue a establecerse en un pueblo llamado Nazaret. De este modo se cumplió el oráculo de los profetas cuando dicen que será llamado Nazoreo. Aunque en Mt 21,11, el autor del evangelio, nos dice: La multitud decía: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, el profesor Antonio Piñero nos informa de la difícil transición que podría suponer la palabra “nazareno” a “nazareo”, sembrándose la duda de si el escritor del evangelio quiere indicar, además de nacido en Nazaret, que Jesús era nazir (ver los Libros del Nuevo Testamento pág. 612)

Otro aspecto, que no concordaría con Jesús como nazareo perpetuo, atendiendo a lo reflejado por los Evangelios, es el acercamiento del personaje a los muertos que comprobamos en los episodios de resucitación (resurrección para el creyente).

Las dudas están servidas.

Un autor judío del siglo I, Flavio Josefo, hace referencia a los nazireos en algunos de sus libros. En su obra Antigüedades Judías, aparecen en el capítulo IV- 69: Por su parte, todos los que, en cumplimiento de un voto, se sacrifican a dejarse crecer el pelo y a no tomar vino, quienes reciben el nombre de naziritas, deben entregar a los sacerdotes los cabellos cuando los consagran y los cortan para el sacrificio. Y en el capítulo XIX-40: Por ello ordenó a un conjunto numeroso de nazireos que se cortaran el pelo, y, por otro lado, la cadena de oro que Cayo le había dado…

Del mismo autor, también aparecen citados los nazareos en los capítulos II y XV de su obra “Las guerras de los judíos”.

Un tema que pudiera preocupar en el momento cultural presente y que llama la atención es que se cite la posibilidad de hacer los votos tanto a hombres como a mujeres y como algunos hombres con identidad conocida aparecen en la Biblia como candidatos para haberlos hecho y sin embargo no se cite a mujer alguna.

Nos preguntamos si existen evidencias bíblicas, o extra bíblicas, de alguna mujer identificada como nazarea o que haya podido hacer votos similares.

En Num 30, se explica como debe hacer los votos la mujer en cuanto a su dependencia del padre, del esposo o de su viudez.

Queda abierto un posible campo de estudio para los investigadores bíblicos, exégetas, historiadores, arqueólogos…

ABREVIATURAS:

Num = Libro de los números. Sam = Libro de Samuel. Lev = Libro del Levítico. Jue = Libro de Los Jueces. Re = Libro de los Reyes. Miq = Libro de Miqueas. Neh = Libro de Nehemías. Lc = Evangelio de San Lucas. Mt = Evangelio de San Mateo. Hch = Libro de los Hechos de Apóstoles.

FUENTES:

-Antonio Piñero (2021) Los libros del Nuevo Testamento. Ed. Trotta.

-Antonio Piñero (2021) “Jesús de Nazaret”. ¿Es correcta esta denominación de Jesús? Tendencias21. En: https://www.tendencias21.es/crist/Jesus-de-Nazaret-Es-correcta-esta-denominacion-de-Jesus_a2783.html

-Jesús Álvarez Gómez (1987) Historia de la vida religiosa, VOL I. Anzos, S.A. Versión libre en línea: https://docplayer.es/73111316-Jesus-alvarez-gomez-c-m-f-historia-de-la-vida-religiosa-i-desde-los-origenes-hasta-la-reforma-cluniacense-d-instituto-teologico-de-vida-religiosa.html

-Ken Dark (2020) The Sisters of Nazareth convent. A Roman-period, Byzantine and Crusader site in central Nazareth. Versión de muestra en línea en: https://www.amazon.es/Sisters-Nazareth-Convent-Roman-period-Exploration-ebook/dp/B08F8XB717?asin=B08F8XB717&revisionId=f4fd25bc&format=1&depth=1

-www.enlacejudio.com/

-https://www.biblegateway.com/

https://bibliaparalela.com/