El atleta paralímpico linarense José Antonio González Aouita ha formado un equipo el equipo #DownParis2024 donde han participado en la V Maratón en Pista Ciudad de Jaen en la Pista de atletismo Ángel Cortés , a Beneficio de la Asociación de Asperger y como reivindicación por la inclusión de los deportistas con Síndrome de Dow en los Juegos Paralímpicos de París 2024 el equipo lo componen José Antonio González Aouita, Diego Rafael Moreno Lupion de Baeza ,Gabriel Delgado Donayre de La Carolina y Martin Figueredo de Linares todos ellos atletas con discapacidad , donde han cubierto los 42 kms 195 por relevos en pista , compitiendo con otros equipos con atletas sin discapacidad realizando una gran carrera y esfuerzo aquí el resultado es lo de menos.

Desde la provincia de Jaen y Andalucía se ha creado este equipo un equipo inclusivo , y dar visibilidad a las personas y atletas con discapacidad y apoyar retos solidarios y ongs , un equipo por un derecho para reivindicar DownParis2024 MasT20 , por la inclusión de los deportistas con Síndrome Dow en los Juegos Paralimpicos en Paris 2024 para que tenga su categoria funcional los padres de Mikel Garcia atleta con Síndrome Down campeón del Mundo de 800 y 1500 , Gotzon y Elvira iniciaron este proyecto DownParis2024 y con el apoyo de su Club Atletismo Adaptado Javi Conde y donde han recogido mas de 100.000 firmas de apoyo en Change.es y dónde ha llegado al Congreso de los diputados y el parlamento andaluz donde donde mostraron su apoyo , atletas como Javi Conde Jon Salvador y Miguel Bárcenas y Aouita han subido puertos y montañas en distintos puntos de España en apoyo , y dónde se han unido países como Francia , Italia , Portugal hay muchos deportistas con Síndrome de Down en España y el mundo , Blanca Betanzos ,Eloy Molina , Mikel , David Castaños , entre otros muchos , el equipo #DownParis2024 han cubierto 42 kms 195 mts por relevos en pista por todos los componente del equipo compitiendo con otros equipos sin discapacidad , con el objetivo de reivindicar la inclusión de los deportistas con Síndrome de Dow en los Juegos Paralimpicos y a Beneficio de la Asociación Asperger Jaen -TEA todos tienen derecho nadie es diferente por qué los atletas con Síndrome de Dow no pueden cumplir su sueño de ser un atleta Paralímpico este equipo se ha creado para apoyar está iniciativa DowParis2024 y que el Comité Paralímpico Internacional incluya en los Juegos Paralimpicos los atletas con Síndrome de Down y no vamos a parar hasta que se consiga por un derecho entre los próximos retos está subir el Puerto de La Pandera , La Subida al Veleta entre otros retos que se está perfilando si caes levántate , si te ponen muros sáltalos , sube montañas , salta las barreras en la vida nadie es diferente , lo importante nos es ganar medallas ni ser el mejor si no superarte a ti mismo y no a los demas , si no puedo al menos déjame intentarlo .