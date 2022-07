El diputado nacional del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha valorado tres cuestiones de actualidad y muy importantes para la provincia: la ausencia de alguno de los AOVES jiennenses en la cumbre de la OTAN, el hachazo del Gobierno de Sánchez al olivar tradicional de la provincia de Jaén, y la paralización de la A-32. “Son tres nuevos jarros de agua fría para la provincia de Jaén, tres evidencias más del abandono de Sánchez a esta tierra”.

El diputado nacional ha explicado que el PSOE está engrasando la maquinaria para “hacernos creer que la futura PAC de 2023 tendrá una aportación distinguida al olivar tradicional jiennense, pero nada más lejos de la realidad”. Requena formuló al Ministerio una serie de cuestiones referentes a la Política Agraria Común que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, entre ellas cuáles son los créditos PAC para 2023 destinados como ayudas asociadas para el olivar tradicional, cuáles son los importes para el olivar tradicional en la provincia de Jaén, y cuál es la superficie afectada o en qué comarcas de la provincia de Jaén está situada la superficie susceptible de recibir ayudas por olivar tradicional. Preguntas muy claras, “cuál es la ayuda PAC, qué considera el Ministerio olivar tradicional y cuál es la superficie de la provincia de Jaén con olivar tradicional”. De la respuesta que recibió el PP el pasado 4 de julio “solo podemos sacar en conclusión preocupación y desazón porque el Gobierno no concreta nada de la provincia de Jaén”. La ayuda, dicen, estará vinculada a dos cuestiones: pendiente, lo cual hace entrever que las ayudas serán exclusivamente para olivar de montaña, y densidad de población. También dice el Ministerio en su respuesta que “en la actualidad no se dispone de la información de la distribución territorial de la ayuda”. Por tanto, ha apostillado el dirigente popular, “no sabemos cuál es la superficie de olivar tradicional de Jaén y cuánta ayuda llegará a la provincia de Jaén”.

Lo único cierto es que la ayuda total será de 27,6 millones de euros y que la superficie total de olivar tradicional es de 856.000 hectáreas, es decir, “32 ridículos euros por hectárea”. Estos números demuestran que “quedan muy lejos las promesas de Planas que hablaban de 50 euros por hectárea para el olivar tradicional, y lejos queda el programa específico que la UE echó para atrás y que Planas vendió en Jaén como una de las bondades de la futura PAC”. Sin embargo, ahora, el Gobierno de Sánchez se esconde y no se atreve a decir, “aunque saben los cálculos, cuáles son las hectáreas jiennenses que se verán afectadas por la PAC”. Además, dado el requisito de la pendiente, “pedimos que no engañen a los olivareros de la campiña, la sierra sur, Andújar, la zona norte e incluso parte de El Condado, porque no es cierto que las ayudas serán únicamente para el olivar tradicional jiennense”.

Por eso, ha explicado Requena que lo que el PP quiere es un reconocimiento exclusivo el olivar tradicional jiennense y “animamos a Paco Reyes a que le exija a su jefe Sánchez a que nos diga cuál es la superficie de Jaén que va a recibir ayudas porque me niego a creer que el Ministerio no sepa ni siquiera a quién se le va a dar las ayudas y a que le exija ayudas específicas para la provincia”.

Otra de las cuestiones que ha denunciado hoy Requena ha sido la paralización que una vez más sufrirá la A-32 en manos socialistas. Ya advirtió el Partido Popular que los PGE aprobados por Sánchez no contemplaban la continuidad de las obras de los siguientes tramos desde Villanueva del Arzobispo, “y se cumplen los malos presagios”. El 30 de junio se publicó el estado de ejecución de los presupuestos y en el capítulo VI de inversiones reales, el estado de ejecución de los 100.000 euros aprobados para los tramos entre Villanueva y el límite de provincia es de cero euros. “No se ha invertido nada, no están hechos los proyectos y sin ellos mucho menos estará la licitación y por tato la ejecución”. El diputado nacional ha señalado tajantemente que “podeos asegurar que Sánchez abandona nuevamente la provincia, la deja tirada una vez más, y cuando acabe el tramo de la A-32 que hay actualmente en obras se quedará ahí, hasta que llegue un gobierno del PP”.

Por último, el dirigente popular ha informado que ha preguntado al Ministerio de Agricultura por los motivos que le han llevado a excluir el aceite de oliva virgen extra de Jaén de la cumbre de la OTAN, y de paso, “que explique Planas por qué su animadversión a esta provincia y si la promoción que va a hacer el Ministerio va a ser tan elitista y excluyente del resto de maravillosos alimentos que se producen en nuestra provincia”. “Tenemos muchos de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, marcas que atesoran premios internacionales por su excelencia, y se ha quedado fuera de la cubre de la OTAN”. Ni en la cata de productos españoles presidida por Planas ni en el catering que se ofreció a los dirigentes internacionales hubo ni una gota de aceite jiennense. “Tenemos un tercio de la producción mundial del aceite de oliva, producimos más aceite que Italia y Grecia juntas, con los galardones más prestigiosos, y nos dejan fuera del mayor escaparate internacional”. Requena ha culminado lamentando que “el PSOE ha vuelto a demostrar su doble moralidad en la defensa de la provincia de Jaén, por un lado, apoya en el Congreso que Jaén opte a ser Ciudad Creativa gastronómica y ahora dejan fuera a los aceites de oliva de Jaén en la mayor promoción con la que hubieran contado nuestros AOVES”.

El PSOE pregunta al PP: “¿Por qué no ejecutaron ni actualizaron los tramos hasta el límite de la provincia? La respuesta ya la sabemos: porque el PP quería cortar la autovía en Villanueva del Arzobispo”

El senador socialista Manuel Fernández recuerda que “la única parálisis que puede sufrir la A-32 es la derivada de los 7 años de abandono del Gobierno de Rajoy, que ni ejecutó, ni inició las obras, ni siquiera fue capaz de actualizar los tramos entre Villanueva del Arzobispo y el límite de la provincia”. “Por tanto, con este bagaje, hay que tener mucho descaro en el PP para decir que la A-32 se va a quedar paralizada”, reprocha.

Fernández afirma que “la historia de la construcción de esta autovía demuestra con hechos contundentes que es un proyecto con sello netamente socialista” y que “se está volviendo a demostrar en esta legislatura, no sólo porque van a entrar en servicio de manera inminente los tramos entre Torreperogil y Villanueva, sino porque estamos haciendo ya los deberes que el PP se dejó sin hacer”.

En este punto, recuerda que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que está ya inmerso “en pleno proceso de actualización de los tramos a partir de Villanueva del Arzobispo”, lo que permitirá relanzar las obras que el PP “dejó en punto muerto”. “La pregunta que tiene que responder el PP de Jaén es por qué no ejecutó primero ni actualizó después esos tramos. La respuesta está clara y la sabemos: porque el PP quería dejar la autovía cortada en Villanueva del Arzobispo. No iban a construir ni un solo metro más”, denuncia.

Así las cosas, Fernández valora que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha puesto fin a esas pretensiones de la derecha” y lo ha hecho “no con palabras, sino con hechos que se pueden contrastar, como son la licitación de los contratos que van a permitir la actualización de los dos siguientes tramos”. Gracias a esta medida, las obras de la A-32 van a continuar ejecutándose hacia la provincia de Albacete. “Si el PP tenía tanta prisa, lo que tenía que haber hecho es haber ejecutado en 2012 esos tramos, porque tenía los proyectos heredados del anterior Gobierno socialista. Y si no pudo ejecutarlos entonces, lo que tenía que haber hecho es haberlos actualizado. Tampoco lo hizo. La realidad es que el PP dejó el Gobierno en 2018 y que lo dejó con la A-32 en punto muerto”, resume.

Fernández recuerda que en 2004 la A-32 “era puro humo” después de 8 años de Gobierno del PP en los que ni siquiera aprobó ni un solo proyecto de construcción. Con el Gobierno socialista, se tramitaron todos los tramos en tiempo récord, se canalizó una inversión de 469 millones de euros y se iniciaron las obras entre Linares y Villanueva del Arzobispo”. “Por desgracia, en 2012 llegó el PP y el gran parón. Si el PP hubiera apostado por la A-32, hoy estaría en servicio en su totalidad. Ésa es la realidad de la historia que tanto irrita a la derecha”, concluye.