La desesperación cunde en Jaén Merece Más, desde donde de nuevo denuncian una situación que consideran gravísima para la provincia de Jaén por lo que consideran «inacción política» y que supone, afirman, imposibilitar la creación de miles de empleos en la provincia. Así, el partido provincialista hace una nueva llamada pública de auxilio para que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España aporten los fondos europeos necesarios para que la tecnológica Zero 2 Infinity pueda llevar a cabo su plan de expansión, junto a otras compañías, para desarrollar en su integridad el estratopuerto del centro de vuelos experimentales «Atlas» de Villacarrillo. Jaén Merece Más confirma que esta compañía ya está buscando otros lugares fuera de la provincia para implantarse y ante el, dicen, «interés mostrado por los representante políticos de esas otras localizaciones donde no sólo no ponen las trabas políticas que sí encuentran en Jaén, sino que incluso le dan todas las facilidades para desarrollar los programas de turismo espacial a la estratosfera y demás campos relacionados con la aplicación tecnológica para la ciencia de las plataformas estratosféricas para lanzamiento de globos científicos, monitorización del clima, del control de incendios, aplicaciones para la agricultura y prevención de plagas, las telecomunicaciones aéreas y terrestres, controles de salvamento monitorizados desde la estratosfera y un largo etcétera».

El desarrollo del estratopuerto que pretende Zero 2 Infinity desde hace años en el centro ‘Atlas’ de Villacarrillo generaría, aseguran, cientos de empleos directos de ingenieros de alta cualificación en esa comarca y otros miles de empleos indirectos con la implantación de plantas de producción de hidrógeno verde, así como en Linares donde la empresa Ultramagic, líder mundial de fabricación de estos globos aeroespaciales no contaminantes, establecería, afirman, fábricas en las naves de Santana. Por todo ello Jaén Merece Más asegura «que los políticos de Jaén, del Gobierno y de la Junta están dando la espalda a la creación de empleo en la provincia y no están atendiendo el importantísimo proyecto documentado por Zero 2 Infinity, que clama porque le dejen desarrollarlo en la localidad jiennense». Según denuncia Juan Manuel Camacho, coordinador general del partido Jaén Merece Más, «ni el Gobierno ni la Junta mueven absolutamente nada y permanecen en total pasividad, incluso nos atrevemos a decir por los datos que tenemos que lo hacen premeditadamente por intereses políticos para expulsar este proyecto desde nuestra tierra hacia otras provincias». Añade Camacho que «es imposible tanta incapacidad política cuando Europa está librando cientos de millones de euros», y pone como ejemplo la capacidad de los políticos de Teruel que sí han conseguido otro estratopuerto con otros usos y les permitirá que en aquella provincia aragonesa se implante un proyecto de la tecnológica Sceye para generar más de 600 empleos, así como que «curiosamente las administraciones sí hayan librado ya dos partidas, por suma de 34 millones de euros de fondos europeos, para un proyecto similar en Fuerteventura, lugar donde las tecnológicas no quieren operar porque siguen pensando que Villacarrillo es el mejor lugar de Europa para este proyecto y donde deberían ir los fondos europeos», argumenta Camacho.

ACTUACIÓN POLÍTICA CONTRA LOS INTERESES DE JAÉN

Jaén Merece Más apunta que el silencio de los políticos de Jaén y de las propias administraciones son muestra de que no hay ningún interés político hacia la provincia, a la que se le está perjudicando y «es intolerable que estén echando a patadas a importantes empresas que desean establecerse en nuestra tierra y crear miles de empleos», afirma Camacho. Desde Jaén Merece Más consideran muy grave que no se tiendan puentes para facilitar la inversión privada de unas compañías que quieren venir a Jaén, donde técnicamente el proyecto es viable en Villacarrillo por las infraestructuras de Atlas, el personal de Catec, por condiciones climáticas, paisajísticas, de velocidad del viento, por los días operativos de vuelo, porque la segregación del espacio aéreo es la mejor de Europa sobre el cielo de Villacarrillo y porque la visión que obtendrían los turistas en Jaén desde los globos en la estratosfera les permite la mejor visión posible paisajística de efecto «overview», aquélla donde la altura alcanzada permite ver la Tierra redonda, notar que es azul y que el cielo es negro de día, todo con tecnología de cero emisiones y cero ruidos. Y no sólo es importante en sí por el proyecto de turismo espacial, también por todo un espectro de futuro relacionado con la investigación y la ciencia que harían de la provincia de Jaén, dicen, !el líder mundial en los vuelos sostenibles de turismo espacial, así como el mayor centro europeo del desarrollo de aplicaciones e investigaciones científicas al borde del espacio en la estratosfera, con la generación de miles de empleos en varias comarcas de la provincia de Jaén».