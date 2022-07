La Junta Directiva de Cs Linares ha anunciado a través de un comunicado su dimisión en bloque como Órgano Ejecutivo de Cs en esta ciudad. «Esta Junta Directiva nació como apoyo a nuestro alcalde en un momento muy crítico para Linares», argumentan. Aseguran que la gestión realizada desde el Ayuntamiento de Linares, con Raúl Caro-Accino Menéndez como alcalde, «logró devolver a nuestra ciudad en tiempo récord la ilusión y la esperanza tras una durísima crisis sanitaria internacional con nefastas consecuencias, situación que se logró remontar con el logro de reivindicaciones históricas como la cesión de los terrenos de Santana, la reforma de Linarejos, llegada de empresas, ayudas a autónomos y todos los proyectos que diariamente desde el consistorio el equipo de gobierno saliente ha liderado, todo ello con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía».

Las personas que suscriben el comunicado, Noelia Justicia, Elena Ramírez, Fernando Martínez, Ángel Javier Arbeloa y Juan Antonio Tobaruela, dicen haberse incorporado al proyecto de Ciudadanos Linares con el fin de poner a disposición de Linares su tiempo y conocimientos, con el

objetivo de «colaborar en la construcción de un futuro próspero para nuestra tierra, basado en los pilares de un partido liberal, demócrata y constitucionalista».

«Hoy, el proyecto que un día nos ilusionó, ya no existe y el partido Ciudadanos ha quedado reducido a una herramienta en manos de personas que no representan los valores de la política que un día vinimos a combatir, no obstante hemos querido permanecer hasta este momento, por una cuestión de lealtad hacia nuestra ciudad y hacia nuestro alcalde, no podíamos dar la espalda a nuestra ciudad, máxime ante la moción de censura presentada por el PSOE con el apoyo de IU y CILU, que hemos querido combatir hasta el final, y en la que nos hemos sentido abandonados desde estructuras superiores del Partido», aseveran.