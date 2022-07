El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha lamentado hoy que “una vez más el PSOE haga daño a los linarenses con su afán de poder”. La ciudad de las minas “ha sufrido ya demasiado en manos socialistas” y, muy a pesar del PP jiennense, “los linarenses vuelven a pagar las consecuencias de un PSOE al que solo le importa el poder”. Porque si algo ha demostrado Javier Perales y el PSOE es que “como no solo no han podido recuperar la confianza de Linares, sino que la han perdido aún más, no se ha temblado el pulso para bastarse de esta “injustificada artimaña” para ser alcalde.

“Hoy es un día triste para la ciudad de Linares”, ha dicho Domínguez, porque el Partido Socialista, sin importarle que esta ciudad pierda un tiempo valiosísimo para seguir creciendo, sin importarle la voz del pueblo que, en más de una ocasión, ha dicho alto y claro que no estaba a favor de esta moción de censura, sin pensar ni lo más mínimo en los intereses generales, ha celebrado hoy como una victoria la moción de censura cuando en realidad, “es un nuevo paso atrás para esta ciudad”.

El dirigente popular ha mostrado hoy su preocupación por los meses que quedan hasta las próximas elecciones municipales porque “Linares queda en las peores manos, y son las peores porque quienes han sacado adelante esta moción solo están pensando en sus intereses personales”. Los linarenses ya salieron a la calle hace unos meses contra la moción de censura, y volvieron a hablar el domingo19 de junio cuando votaron mayoritariamente a Juanma Moreno, “desmontado así el argumento que el PSOE y CILU han usado para proponer la moción de censura”. Porque si fuese verdad que Linares está paralizada, si fuera verdad que estos años no han sido buenos para Linares, “Linares no hubiese dado su confianza al PP, pero el pueblo es soberano, el pueblo es sabio, y el PSOE ha preferido hacer oídos sordos y seguir adelante con esta sinrazón que condena a la ciudad de las minas de nuevo al ostracismo”.

El Partido Popular de Jaén siempre ha defendido la incoherencia de esta moción de censura porque llega justo cuando a Linares han llegado más inversiones que nunca, cuando se han sacado adelante proyectos anquilosados, cuando por fin Santana está en manos del Ayuntamiento, cuando la playa de vías del ramal de Vadollano avanza sobre el terreno y ya no es papel mojado, cuando pronto los linarenses podrán disfrutar de un Linarejos completamente remodelado, cuando el hospital cuenta con mejores infraestructuras que hace décadas. “Eso lo han percibido los linarenses que no están de acuerdo con lo que hoy ha hecho el PSOE, cómo si el PSOE no hubiera hecho ya suficiente daño a esta ciudad”.

Pero Domínguez ha querido pedirles a los linarenses que estén tranquilos “que vamos a seguir trabajando desde la oposición para que el PSOE no vuelva a hacer de las suyas en esta ciudad porque suficiente habéis sufrido”, ha manifestado. El PP estará fiscalizando cada movimiento del nuevo gobierno y denunciando cada “arbitrariedad y cada brindis al sol, advirtiendo si hay inactividad y exigiendo que con hechos se ganen cada minuto en el sillón”.

Quedan once meses para las elecciones municipales, “once meses en los que no descansaremos ni un solo minuto hasta ver que Linares, vuelve a quedar en buenas manos, en las manos del Partido Popular poque ya hemos demostrando con Juanma Moreno que somos el único partido que gobierna para todos, que gobierna para los ciudadanos, y no pensando en los intereses partidistas”. No podrá decir lo mismo hoy Paco Reyes “quien una vez más le debe muchas explicaciones a Linares porque fue el partido de Paco Reyes el que hundió esta ciudad y es de nuevo el partido de Paco Reyes el que la ha usado como moneda de cambio para tener una alcaldía. “Pero quiero decirle a Paco Reyes que si es así como pretende defender la Diputación debe saber que está más lejos que nunca de mantenerla porque el PP de Jaén va a seguir trabajando con honradez y sin descanso para que por fin Linares y la provincia de Jaén queden libres de un socialismo que nada bueno hace por esta tierra”.