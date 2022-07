El festival Bluescazorla vuelve a celebrarse tras estos dos últimos de pandemia provocada por el Covid-19, con lo que Cazorla y la provincia de Jaén recuperan una de sus grandes citas musicales del verano que, en este 2022 se desarrollará del 7 al 9 de julio próximos e incluirá cerca de una treintena de conciertos. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha intervenido en la presentación de este festival, que es la segunda cita del calendario de la acción promocional “Jaén en julio” impulsada por la Diputación de Jaén con el objetivo de atraer visitas a la provincia durante el periodo estival, aprovechando la celebración de este evento, así como de Un Mar de Canciones, Etnosur, Vértigo Estival e Imagina Funk.

Lozano –que ha intervenido en este acto junto al alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, el delegado del Gobierno de la Junta en funciones, Jesús Estrella, el patrono de la Fundación Unicaja Jaén, Pedro Vílchez, y Lola Cotrina, representante de la organización de este festival– ha puesto de relieve la relevancia de este festival en el calendario cultural nacional e internacional. BluesCazorla “se ha consolidado a lo largo del tiempo”, “una evolución que ha ido in crescendo gracias al trabajo del Ayuntamiento de Cazorla y a la organización de este certamen a través de Riff Producciones y al que hemos acompañado desde distintas administraciones públicas, como la Diputación, que ha hecho una apuesta decidida por el mismo, al que otorga más de 92.000 euros a través del convenio de colaboración con el ayuntamiento por la declaración de Cazorla municipio turístico”, ha remarcado el diputado de Promoción y Turismo.

Asimismo, Francisco Javier Lozano ha señalado la importante contribución de este certamen al crecimiento del número de visitantes a la provincia durante el periodo estival. “Estamos en una época fundamental para la recuperación del sector turístico, ya que hemos recuperado el número de visitantes y pernoctaciones de antes de la pandemia”, por lo que “tenemos una oportunidad para el crecimiento del sector y tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo una programación cultural viva en nuestra provincia, como este festival”.

Para este BluesCazorla 2022, el municipio cazorleño cuenta ya con una ocupación hotelera del 99%. Asimismo, se estima que su celebración tendrá una repercusión económica de 2 millones de euros y que esta localidad triplicará su número de visitantes, según ha señalado el alcalde de este municipio, Antonio José Rodríguez, que ha puesto en valor cómo la cooperación entre diferentes administraciones y entidades hace posible la celebración de este certamen. “Hay muchos festivales que están sustentados por un gran patrocinador y este evento está sustentado por muchas manos”, ha apuntado.

BluesCazorla retoma también en este 2022 sus tres escenarios habituales: la Plaza de Toros de esta localidad, el Auditorio del Parque de Santo Cristo y la Plaza de Santa María, con un cartel con importantes bandas y artistas internacionales. En concreto, la jornada inaugural del día 7 contará con la presencia de Rory Gallagher’s Band of friends, Samantha Fish, Popa Chubby, Lehmanss Brothers, que actuarán en la Plaza de Toros, escenario en el que durante la jornada del día 8 actuarán Tommy Castro & The Painkillers, Eric Gales, Raimundo Amador y The Reverend Shawn Amos. A ellos se unirán en el cartel de ese viernes las actuaciones de Charlie Hightone & The Rock it’s, Suso Díaz & The Appaloosas y Richard Ray Farrell en el Auditorio del Parque de Santo Cristo, mientras que en la Plaza de Santa María el público podrá disfrutar de Alice Soul, John Duer & The Blues Freaks, Baboon Blues County y Fede Aguado.

El cartel del festival lo completarán el sábado 9 de julio, Twanguero, Nick Moss Band, Rick Estrin & The Nightcats y Alexis Evans, en la Plaza de Toros. La de Santa María contará con The Donelles, Los Tragos, Martins Aneiros Band y Santero y Los Muchachos, y en el auditorio cazorleño estarán presentes Amann & The Wayward Sons, Quique Gómez & Kid Anderson, Eduardo Pinilla y Blues Band.