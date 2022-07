El Aula Magna del Campus Las Lagunillas ha acogido este viernes 1 de julio el acto de celebración del Día de la Universidad de Jaén, coincidiendo con la conmemoración de su 29 aniversario de creación, un acto que ha estado presidido por el Rector Juan Gómez Ortega, en el que se han entregado distintos reconocimientos y distinciones a miembros de la comunidad universitaria.

En su intervención, Juan Gómez ha explicado que, con este acto, que tradicionalmente se celebra el 28 de enero pero que la situación sanitaria obligó a trasladar a esta fecha “singular” en la que la Universidad de Jaén cumple 29 años, se reconoce la labor y el esfuerzo en el desarrollo de sus funciones a alumnado, personal docente investigador y personal de administración y servicios de la comunidad universitaria con la entrega de los Currícula Platino, Premios Extraordinarios de Grado, Premios Extraordinarios de Máster, Premios Extraordinarios de Doctorado, Premios a la Innovación Docente, Premios a las Buenas Prácticas Docentes, Premios a las Buenas Prácticas y Sugerencias en la Gestión Universitaria, los reconocimientos al personal en activo con 25 años de servicio, las nuevas cátedras de Universidad y el reconocimiento al personal jubilado. “Se trata de un reconocimiento a mucha gente que se lo merece, porque estoy convencido de que el papel que juega la Universidad de Jaén en la sociedad, en particular la jiennense, que es un papel relevante como uno de los motores importantes de desarrollo socioeconómico y cultural, es fruto del trabajo de esta comunidad universitaria que forman casi 20.000 personas. Hoy es un día para reconocer y agradecerle su trabajo. Es un día para hacer Universidad y para hacer comunidad universitaria, para estar orgullosos de formar parte de esta institución que hoy cumple 29 años”, aseguró el Rector de la UJA, que también tuvo palabras de recuerdo para aquellas personas “que ya no están entre nosotros, porque han dejado un vacío muy profundo entre la comunidad universitaria”.

El acto ha contado además con las intervenciones de: en representación del sector de estudiantes, Francisco Javier Pérez Cumbreras, vocal de actividades del Consejo de Estudiantes de la UJA; en representación del sector de Personal Docente e Investigador, María de la Cinta Zunino Garrido, profesora del Departamento de Filología Inglesa; en representación del sector del Personal de Administración y Servicios, Antonia Chica Rubio, del Servicio de Planificación y Evaluación. Además, el Rector de la UJA estuvo acompañado en la mesa presidencial por el presidente del Consejo Social, Francisco Vañó Cañadas, el ex Rector Luis Parras Guijosa y la Secretaria General de la UJA, Olimpia Molina Hermosilla.

Reconocimientos

En el apartado de reconocimientos, por los méritos acreditados durante su estancia en la Universidad de Jaén, tanto académicos como de interés universitario y social, que les hacen merecedores del calificativo de estudiantes excelentes, por haber obtenido además de un buen rendimiento académico, un conjunto de cualidades, habilidades y competencias sobresalientes, se entregaron los Currícula Platino.

Como muestra de reconocimiento a un rendimiento académico extraordinario durante su etapa de formación de Grado y Máster en la Universidad de Jaén, se entregaron los Premios Extraordinarios de Grado y Máster para el alumnado que finalizó sus estudios durante el curso académico 2019/2020 y 2020/2021, así como los Premios a Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster con Proyectos de Emprendimiento y los Premios a los Trabajos Fin de Máster. El bloque dedicado a alumnado egresado de la UJA se completó con el reconocimiento a la excelencia en la investigación realizada durante su formación doctoral galardonada con los Premios Extraordinarios de Doctorado para las tesis defendidas en la Universidad de Jaén entre el 1 de octubre 2016 y el 30 de septiembre de 2017 y entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. A continuación, se procedió a la entrega de los Premios de Innovación Docente, y al reconocimiento mediante diploma acreditativo al profesorado cuyas buenas prácticas docentes tuvieron una valoración más alta en las encuestas de opinión del alumnado sobre la actividad docente.

Por lo que respecta a las buenas prácticas y sugerencias en la gestión universitaria, se entregó un reconocimiento a los Servicios de Informática y de Gestión Académica por la buena práctica conjunta de Asistente Digital al Alumnado; al Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones, por la buena práctica Plan de Gestión de Arbolado; y al Servicio de Planificación y Evaluación pro la buena práctica Encuesta al Personal Docente e Investigador de la UJA. Para finalizar, se entregaron los reconocimientos al personal activo que cumple 25 años de servicio, las medallas acreditativas al profesorado que ha alcanzado la condición de catedrático/a de Universidad en los pasados cursos 2019/2020 y 2020/2021, y las distinciones a aquellas personas que hasta su jubilación han prestado sus servicios en la Universidad de Jaén.