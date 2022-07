Se ha hecho efectivo el despido de los 14 trabajadores de la empresa Fundiciones Mecacontrol S.L. y esta traslada su planta, ubicada en Santana, a la localidad navarra de Tudela.

“No es un cierre de una empresa, es un traslado a otra ciudad” manifiesta Javier Perales que, tras tener conocimiento de lo que sucedía, reunió al comité de empresa de Mecacontrol para conocer la situación. Durante la reunión pudo tener acceso al documento de la “memoria explicativa de las causas motivadoras de la solicitud del expediente” en la que se especificaba, según los socialistas, entre otros, lo siguiente en la exposición del motivo del traslado:

– En lo referente a la independización de la instalación eléctrica. La dirección de Mecacontrol lleva más de dos años intentando llegar a acuerdo con el Ayuntamiento de Linares. Sin éxito.

– Al estar el centro de trabajo de Linares en propiedad, la Dirección de Mecacontrol ha solicitado al Ayuntamiento de Linares una rebaja en el importe del alquiler para tratar de paliar el impacto de la crisis que atraviesa la empresa. A día de hoy, se sigue sin respuesta por parte del Ayuntamiento.

“El Alcalde de Linares se congratuló por conseguir la gestión de Santana y cuando una de las empresas ha necesitado que Raúl Caro los atendiera para evitar el traslado de la misma, los ha dejado a su suerte” critica Javier, a la vez que comenta que “yo me comprometí a que si la Moción de Censura salía hacia delante, lo primero que haré como alcalde será solucionar el problema de la empresa y evitar su traslado para que esas 14 familias no se queden sin su trabajo ya que, el actual Alcalde de Linares no se ha movido ni lo piensa hacer”.

Desde el PSOE de Linares han querido transmitir a través de un comunicado ánimo a los 14 trabajadores a los que, aseguran, «la falta de gestión del Equipo de Gobierno en minoría, ha dejado en la calle».