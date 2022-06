Este sábado, 2 de julio, Belin, nuestro artista plástico más internacional, presentará en Linares, para todo el mundo, su obra ‘José Monge Cruz’. Un print de edición limitada sobre la figura del histórico cantaor ‘Camarón’. La cita será a las 10 horas en el espacio Rampa de nuestra ciudad, en la calle nº 85, Nave 3

Además de rendir homenaje a este gran artista «he querido representar a un compañero, quise tener una conversación con él», asevera Belin. «Comencé este cuadro cuando perdí a mi padre, y fueron él y su música quienes me acompañaron en mi estudio, su cante abrazó este sentimiento», añade. «José Monge Cruz, me transmite con su voz y con su música el profundo amor y entrega que tuvo él al cante. Me siento identificado con su obra y con su visión sobre cómo debe un artista abordar la creatividad, la inspiración, la ejecución y, como consecuencia, su aportación al arte. Puedo decir que en este retrato el cante se convirtió en cabello en forma de picos, las palmas eran un abrazo y a la vez un despertar, el color verde del olivar donde crecí y el malva que abraza el dolor», ha enfatizado el artista linarense en sus redes sociales.