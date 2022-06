La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha informado que un total de 5.160 jiennenses se van a beneficiar de la subida transitoria del 15 por ciento de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta final de año. Este incremento de las pensiones es una de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley aprobado el pasado sábado por el Consejo de Ministros, que recoge las iniciativas de la segunda fase del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra en Ucrania, impulsado por el Ejecutivo. Su vigencia se amplía hasta el 31 de diciembre. El plan supondrá un esfuerzo presupuestario superior a los 9.000 millones de euros (unos 5.500 en gasto y 3.600 en reducción de ingresos por rebajas fiscales). En total, hasta final de 2022, el Gobierno habrá destinado a este objetivo cerca de 15.000 millones de euros.

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén ha subrayado “la celeridad” con la que ha actuado el Ejecutivo para “mitigar el impacto del alza de precios en los hogares y colectivos más vulnerables, así como en el tejido productivo”. “La invasión de Rusia a Ucrania pone en peligro la reactivación socioeconómica que, con tanto esfuerzo, estábamos construyendo. El Gobierno cumple con su máxima de proteger a los colectivos más vulnerables en medio de una crisis de precios. Una recuperación justa implica que el impacto de una pandemia o una guerra no genere nuevas brechas de desigualdad”, ha dicho Madueño.

Así, la representante del Ejecutivo en la provincia ha subrayado que, según los datos publicados por la Seguridad Social, relativos al mes de mayo, un total de 5.160 jiennenses percibieron este tipo de pensiones no contributivas. Según la nómina de mayo, en Jaén, hay 2.697 pensiones no contributivas de jubilación y 2.433 de invalidez. En total, son 5.160 jiennenses. El importe total en las pensiones de jubilación no contributivas ascendió a 1.115.583 euros, con una cuantía media de 413,64 euros. Mientras que en el caso de las prestaciones de invalidez, la nómina ascendió a 1.143,842 euros, con una cuantía media de 470,14 por pensionista.

Con la subida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, estos jiennenses recibirán de media unos 66 euros extra al mes, esto es, 396 euros más hasta final del año.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos jubilados o discapacitados que se encuentran en situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia, en su mayor parte mujeres, aunque no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Este tipo de prestaciones cubren situaciones de jubilación e invalidez. Para las primeras, es preciso tener al menos 65 años, residir actualmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años desde que el beneficiario cumplió los 16 años y hasta el devengo de la pensión, de los que dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión. En cuanto a la no contributiva de invalidez, se ha de tener entre 18 y 65 años, un grado de discapacidad de al menos un 65%, residir en territorio español y haberlo hecho durante un periodo de cinco años, de los que dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.