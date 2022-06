La Carolina se prepara para vivir sus Fiestas de la Fundación, unos festejos que rememoran la historia singular de las Nuevas Poblaciones a través de diferentes recreaciones y actividades lúdicas, deportivas y culturales. La alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de Cultura, Marcos Antonio García, han dado a conocer la programación.

Las celebraciones se desarrollarán del 30 de junio hasta el 10 de julio y, según destacó la alcaldesa, serán especiales ya que, por un lado, se celebra el 255 aniversario de la Fundación y, por el otro, serán los primeros que se pueden disfrutar plenamente en la calle, ya que las condiciones sanitarias lo permiten. “Estamos ilusionados de volver a conmemorar nuestro origen por todo lo alto. Serán 10 días intensos en los que tendrán cabida actos de todos los ámbitos, aunque, como siempre, nuestra historia será la principal protagonista”, apunta.

No en vano, como ya es tradición, se celebrará el tradicional desfile de colonos con las banderas de cada uno de los municipios que conforman las nuevas poblaciones, el día 2 de julio, a las 11 de la mañana, y la recreación del reparto de suertes. Además, habrá visitas guiadas y teatralizadas destinadas al público adulto y a los niños y niñas, yincanas históricas y jornadas abiertas en el Museo. Tampoco faltarán las presentaciones de libros, los Premios de la Fundación, el mercado colono con su programación paralela, la inauguración de exposiciones y la XXII edición de los cursos universitarios de verano Intendente Olavide.

A todo esto se suman las actuaciones, como la del Show de la Comedia con Perrichi y Jesús Piña, el día 2 de julio; la de Folk del Mundo, el día 3; la de Raúl Camacho, el día 8, en la Plaza de las Delicias, y el día 9, en el mismo sitio, el espectáculo musical WE LOVE 80/90’. El deporte también jugará un papel protagonista con diferentes competiciones y, cómo no, el parque de atracciones temporal, que abrirá el jueves 30, con su día del niño y la hora sin ruido y sin música. Toda la programación se puede consultar en la página web del Ayuntamiento.

“Es una programación cuidada y elaborada al detalle con el objetivo de que todos nuestros vecinos y vecinas disfruten de cada una de las actividades. Se han implicado todas las áreas del Ayuntamiento para lograr conjugar nuestra historia con todo lo demás”, apunta la alcaldesa, que añade: “Estamos preparados para vivirlas y disfrutar. Invito a todos los que no sean de La Carolina a que se acerquen a conocer nuestros Festejos, ya que destacan por su carácter histórico y lúdico”.

Las Nuevas Poblaciones se fundaron, hace 255 años, con el objetivo de crear un proyecto ilustrado y moderno. Para ello, más de 6.000 colonos provenientes de centro Europa.