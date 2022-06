El trabajo titulado ‘Developing lean and agile supply chain capabilities: Exploring the effects of mature and latest technologies’ (Desarrollando capacidades de cadena de suministro flexibles y ágiles: explorando los efectos de las tecnologías maduras y emergentes) realizado por los profesores de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén, Diéssica de Oliveira Dias, Juan Manuel Maqueira Marín y José Moyano Fuentes, ha recibido el premio a la Mejor Comunicación de la sección de Dirección de Operaciones y Tecnología, en el marco del XXXI Congreso Internacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), celebrado en Barcelona del 19 al 22 de junio.

El trabajo analiza la influencia diferenciada que ejercen las tecnologías de la información maduras y emergentes en las capacidades de flexibilidad y agilidad de la cadena de suministro. El tema abordado es muy relevante en la actualidad debido a los problemas a los que se enfrentan las cadenas de suministro, dada su trayectoria pasada de producción en distintos países y que necesitan actuar como un todo de la forma más eficiente y rápida posible para satisfacer a la demanda. Para ello, el estudio se apoya en la teoría de orquestación de recursos y en el enfoque de capacidades dinámicas, obteniendo un modelo robusto contrastado en una muestra de 256 empresas españolas de más de 50 trabajadores pertenecientes a distintos sectores industriales.

El trabajo pone de manifiesto que la experiencia y aprendizaje en el uso de tecnologías de la información ya conocidas o maduras influyen de forma positiva en la implantación de tecnologías emergentes, tales como realidad virtual, inteligencia artificial o la fabricación aditiva. A su vez, los resultados del estudio muestran que el uso de tecnologías maduras facilita el desarrollo de las capacidades de flexibilidad y agilidad de la cadena de suministro, aunque su efecto es más fuerte sobre la flexibilidad que sobre la agilidad.

En cuanto al efecto de las tecnologías emergentes, se encuentra que su utilización introduce fuentes de variabilidad en la cadena de suministro, lo que es negativo para el desarrollo de la capacidad de flexibilidad y que, a su vez, no tienen un impacto significativo en la mejora de la agilidad de la cadena de suministro. Estos resultados relacionados con las tecnologías más novedosas del ámbito de la Industria 4.0 indican que estas tecnologías requieren de un proceso de adaptación y ajuste a lo largo del tiempo para que se conviertan en un mecanismo útil para mejorar las capacidades de flexibilidad y agilidad de la cadena de suministro. Otro de los hallazgos relevantes del trabajo es detectar que la flexibilidad de la cadena de suministro debe anteceder a la agilidad de la cadena de suministro lo que tiene implicaciones directivas muy útiles de cara a entender la secuencia que debe seguirse para mejorar la velocidad de respuesta de las empresas ante los requerimientos de los clientes.

El trabajo premiado forma parte de la tesis doctoral de Diéssica de Oliveira, becada como personal investigador en formación del Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén y se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación financiados externamente que desarrolla el grupo SEJ-627 ‘Avances en Dirección de Operaciones y Gestión de la Tecnología’, al que también pertenecen los coautores del trabajo y directores de la tesis, Juan Manuel Maqueira y José Moyano.