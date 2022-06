El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha acompañado esta mañana, junto a la secretaria general del PP de Jaén, Elena González, y la presidenta del PP local, Mariola Aranda, a los concejales populares del Ayuntamiento de Linares, ante el pleno en el que se iba a debatir la propuesta de moción de censura.

Según ha explicado Domínguez, “lo que ha pasado es que ha llegado un auto ‘in extremis’ del mismo juez, diciendo que no daba lugar el pleno y por tanto la moción no debería votarse, y eso es lo que ha ocurrido”. “El secretario ha dado lectura al auto diciendo que quede en suspenso el pleno de la moción, y que por tanto no se puede votar, y por tanto no puede haber moción de momento”. “Desde el Partido Popular acatamos las decisiones judiciales con máximo respeto como hemos hecho desde el primer día, nos hayan gustado o no”. “Estamos escuchando a otros partidos hablando de ‘pisoteos’, pero nosotros no somos así, nosotros respetamos la democracia y la independencia judicial, nos guste o no, porque hace unos días el mismo juez parecía decir otra cosa, y sin embargo el PP no ha salido a hablar ni a quejarse, sino que hemos respetado”.

El presidente provincial subraya que “desde el Partido Popular dijimos desde el primer minuto que íbamos a estar con Linares y con su Gobierno local por un montón de razones, que precisamente son las mismas razones que no nos llevan a comprender el inicio de esta moción tiempo atrás”. “Y si hoy el Partido Popular estaba aquí era sencillamente para dar apoyo al PP de Linares y al Gobierno local, porque precisamente entendemos que todas las razones que ha esgrimido el Partido Socialista desde siempre para presentar esta moción de censura carecían de sentido alguno”, explica. “Hablaban de ‘inmovilismo’ de una ciudad, pues hoy estaba el pleno lleno otra vez, y ha reventado en aplausos cuando han escuchado hablar al secretario”. “La ciudad sigue hablando y será que está pidiendo que se decida en las urnas y no mediante actuaciones o decisiones de otro tipo”. Por tanto, afirma, “estamos en disposición de decir que Linares está muy lejos del inmovilismo, más al contrario, Linares ha hablado y ha expresado también su opinión en las urnas el pasado 19 de junio, y creo que hay un sentimiento generalizado de que tanto en el Gobierno local como a nivel de inversiones autonómicas se está captando que se está trabajando bien, y por lo tanto hay que dejar al Gobierno que siga con su gestión, y el año que viene nos vamos a las urnas y que decidan los ciudadanos”. “No hay miedo, por lo menos por parte del Partido Popular, y vamos a respetar todas las decisiones tanto si nos gustan como si no, pero sí que vamos a manifestar nuestro apoyo al Gobierno local y que los linarenses decidan en las próximas Elecciones Municipales”, concluye.