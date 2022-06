CILU-Linares califica como una «total negligencia» la parálisis en la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno municipal de Linares ya que, según los informes remitidos a la comisión, no se está avanzando en prácticamente ninguna de las líneas Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, dotado con doce millones y medio de euros de la iniciativa Edusi. De entre los cuales, un 80% son fondos aportados por la Unión Europea y un 20% por el consistorio linarense. Y es que, según fuentes del partido, ha trascurrido la primera mitad de 2022 sin ningún avance en la ejecución de los fondos EDUSI, que «ya acumulaban un grave retraso a principios de año y que corren el riesgo de tener que ser devueltos por la dejadez y descordinación del equipo de gobierno».

La responsable de acción política de CILU-Linares, Myriam Martinez, pide atención a la gran cantidad de recursos que no se están gestionando por parte del Ayuntamiento de Linares. Entre los proyectos o líneas de actuacion sin prácticamente ejecutar destaca Programa de Orientación al Empleo, dotado con más de 660.000€; las actuaciones para la Smart City con un presupuesto de más de 580.000€ o las actuaciones de infraestructuras sobre el arroyo Periquito Melchor, con más de 3.3 millones de euros. «A un año de las elecciones y este equipo de gobierno no solo no gestiona lo que tiene obligación sino que se ha dedicado a paralizar todo lo que los concejales de CILU-Linares comenzamos a poner en marcha y que era bueno para la ciudad», ha concluido la concejala.

CILU-Linares lamenta también la falta de convocatorias de una comisión informativa importante como es la de Desarrollo Económico, la cual solo se ha convocado dos veces en lo que va de año y ambas veces forzada por iniciativa de la oposición, lo que, según Martínez «esperamos que cambie con el cambio de presidencia de la comisión».

Elecciones al Parlamento de Andalucía

CILU-Linares felicitó al partido ganador en los comicios regionales del pasado domingo, donde el Partido Popular se impuso con una holgada victoria, toda vez que la formación municipalista aprovecho para «exigir que se cumplan los compromisos adquiridos con la ciudad de Linares» por parte del ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla.