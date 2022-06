El Aula de Cultura de la Diputación de Jaén ha acogido la presentación de un nuevo festival que pretende hacerse un hueco en la programación estival de la provincia. Paisajes del Olivar es el nombre de este evento cultural de carácter gratuito que propone una doble cita musical en la ciudad de Jaén, los días 24 y 25 de junio en el parque Andrés de Vandelvira. El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, y al director del festival, Víctor Frutos, ha presentado un cartel en el que se darán cita ocho grupos nacionales e internacionales, donde no faltará una representación del talento local. “Con el objeto de poner en valor nuestro territorio y dentro de una estrategia de diversificación de la oferta cultural y turística, nace de la mano de la Diputación de Jaén y del Ayuntamiento de Jaén el Festival Paisajes del Olivar, un festival con identidad propia, con un cartel donde tienen cabida todos los estilos musicales, el funk, el soul, el blues, el rock o el jazz, que será del agrado de las cientos de personas que se acercarán para disfrutar de la música de calidad en directo”, ha manifestado Ángel Vera.

El diputado de Cultura y Deportes ha señalado la pretensión de que este festival se convierta en “un vehículo de transmisión para dar a conocer una de las señas de identidad de nuestra provincia, el olivar y su paisaje, con 66 millones de olivos, el bosque humanizado más grande del mundo que aspira a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco”. Junto a la promoción del territorio, Ángel Vera espera que este evento “atraiga a multitud de visitantes y genere economía a escala local”.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha destacado que este festival viene a completar una programación cultural veraniega que era inexistente en la ciudad hace unos años. “Culturalmente, la ciudad de Jaén desaparecía en junio y volvía en octubre, y de esa ausencia de programación descubrimos el festival Consentidos, las veladas flamencas de agosto y nos parecía muy pertinente hacer el que será el primer festival de verano de la provincia”. Con respecto a la marca de esta cita musical, Higueras ha puesto de manifiesto el apoyo de la ciudad de Jaén a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de los Paisajes del Olivar “y nos parecía más que acertado ponerle este nombre al festival.

Por último, el director del Festival Paisajes del Olivar, Víctor Frutos, se ha referido al plantel de grupos de esta primera edición. “Hemos intentado diseñar una programación abierta, que abarcara toda la paleta de colores posible para crear un paisaje sonoro, con música funk, soul, rhythm & blues, blues, reggae, con música que nos haga bailar. Es un festival abierto para todos los públicos, esperamos a familias, a gente joven y a gente de más edad, para disfrutar también de la buena música en un parque que está en el corazón de la ciudad”.

Las actuaciones darán comienzo a las 19 horas y concluirán a la una de la madrugada. Para el día 24 de junio actuarán sobre el escenario Dani Nel-Lo y Los Saxofonistas Salvajes, Shrizz & The Kiddz, Nola Brass Band, y El Niño del Viento & Pedro Peinado. El día 25 de junio será el turno de Emeterians and Forward Ever Band, The Groove Family, Susan Santos y The Jump Club.