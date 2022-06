El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Linares, Joaquín Hernández, ha comparecido esta misma mañana en rueda de prensa para tratar asuntos de la actualidad del Ayuntamiento de Linares.

En un análisis del estado de los gastos del Ayuntamiento de Linares en 2021, el edil dice sentirse sorprendido por una partida para la captación de empresas y emprendedores de 129.000 euros, que ha sufrido una modificación de crédito que la ha dejado en 81.000 euros que, además, reprocha, siguen en el remante de las cuentas municipales al no haberse gastado. Un dinero faltante a partir de la modificación de crédito que, además, afirma se desconoce dónde ha ido a parar ni para qué fines.» La partida no ha sido utilizada, no vendan más humo ni ruido» ha reprochado.

Todo ello en un hecho que, asevera, contrasta con la subvención para I+D que la empresa linarense Libitec ha recibido del Gobierno de España. Del mismo modo Hernández ha destacado otras ayudas recibidas por empresas de la ciudad, esta vez llegadas desde la Diputación de Jaén.