Desde Feministas 8M Jaén nos declaramos independientes de tutelas y consignas partidistas que dirijan nuestra acción feminista, pero somos conscientes de que desde la política se diseñan muchas de las circunstancias, oportunidades y, desafortunadamente, barreras que luego tienen gran influencia en nuestra vida como mujeres.Por ello, ante la cita con las urnas el próximo domingo hacemos un llamamiento a todas las mujeres para que usemos el voto en nuestro propio beneficio y en el de nuestras hijas, y no en contra de nuestros intereses

No votes a quienes niegan la violencia machista: las feministas señalamos que no TODOS, pero sí DEMASIADOS hombres la ejercen, y que negar el móvil del crimen es darle cobertura. Blanquearla y negarla está incrementando todas las violencias: 18% más en 2022 de mujeres víctimas y un 19,33% más de denuncias.

No votamos a quien no nos cree, a quien sospecha siempre de nuestra versión, a quien nos revictimiza, a quien no apoya la ley de «solo sí es sí» y miente y manipula datos de denuncias falsas.