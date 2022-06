El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén ha celebrado hoy un acto de homenaje destinado a los grandes donantes de componentes sanguíneos en la provincia de Jaén, al que ha asistido el delegado del Gobierno en funciones, Jesús Estrella, la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, la delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Encarna Gutiérrez, junto a la directora del Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén, Monte Trujillo, además de hermandades de donantes de Úbeda, Linares, Mancha Real y colectivos sociales. La iniciativa forma parte de los actos conmemorativos del Día del Donante de Sangre.

Durante el encuentro, se ha rendido homenaje a cinco grandes donantes de componentes sanguíneos, cuatro han alcanzado las 100 donaciones de bolsas, Gaspar Aranda Martínez, Antonio Padilla Ballesteros, Andrés Sampedro Maldonado y Alberto Jaime Martínez Pulido, junto a Miguel Torres Medina, con 300 donaciones, que han recibido un diploma por su labor. Para reconocer a estos grandes donantes, el Centro de Transfusión ha organizado un concierto ofrecido por el tenor Miguel Ángel Ruíz y la pianista Marina Carreras.

Hasta el mes de mayo se han registrado 10.069 donaciones de sangre y 819 de plasma, con 10.888 donaciones en total. Este número de donaciones ha permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podido autoabastecerse, si bien se hace un llamamiento a donar en las diversas colectas que se realizan en la provincia, o acudir al Centro de Transfusión con cita previa, para mantener los niveles de hemoderivados necesarios que se destinarán a las personas que lo precisen.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Es necesario que 5.500 personas donen semanalmente en Andalucía. En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Dónde donar

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado “Donar Sangre” https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/donar-sangre. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Funciones del Centro Provincial

El Centro de Transfusión Sanguínea Tejidos y Células de Jaén tiene encomendada la misión de autoabastecer a toda la provincia de Jaén de los hemoderivados suficientes a través de la Donación de Sangre y la Transfusión y Medicina Transfusional de los hospitales de su ámbito, el Hospital Universitario de Jaén.

La Medicina Transfusional contempla la Transfusión, el Autotransplante de Progenitores Hematopoyéticos, el empleo de Componentes Sanguíneos para uso no Transfusional y las Plasmaféresis Terapéuticas, éstas últimas con acceso a las instalaciones de pacientes provenientes de toda la provincia. Además, se encarga de garantizar que haya componentes sanguíneos disponibles para todos los pacientes, y así cubrir las necesidades de los enfermos de hematología, de oncología, la actividad quirúrgica creciente o los trasplantes.

Además de la donación, el centro tiene encomendada la transfusión sanguínea, las aféresis terapéuticas y la elaboración de los componentes sanguíneos para uso no transfusional: colirios de suero autólogo, o soluciones de infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas.