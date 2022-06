La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado “el enorme poder de remover conciencias contra las violencias machistas” del mural pintado por el grafitero linarense Miguel Ángel Belinchón, Belin, en la Casa de la Igualdad de Torreperogil, “una obra de gran calidad artística impulsada por el Ayuntamiento gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”. “Todos los esfuerzos que se hagan son pocos para llamar la atención sobre esta lacra social, dar visibilidad a las víctimas, identificar a los maltratadores y combatir los mensajes negacionistas”, ha dicho Catalina Madueño, que ha conocido el grafiti junto al alcalde del municipio, José Ruiz, y el propio artista.

El mural, que ocupa la fachada principal del edificio en el que se realizan todas las actividades de fomento de la igualad en Torreperogil, visibiliza el trayecto vital que completa una mujer que sufre malos tratos, “desde la oscuridad total de sentirse absolutamente anulada por su maltratador hasta que toma conciencia y se libera, se empodera y asume el control de su vida”, según ha explicado la subdelegada. “Se trata de lanzar un mensaje a toda la sociedad sobre la importancia de que las víctimas vean que hay salida, que es necesario hacerles ver que pueden contar con recursos y el apoyo de todos y todas para dejar atrás la pesadilla de los malos tratos”, ha añadido Catalina Madueño.

La representante del Ejecutivo ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento de Torreperogil para sensibilizar a la ciudadanía del municipio contra la violencia machista a través de una actividad “muy visual, muy llamativa y sorprendente, pero que tiene un enorme potencial, porque transmite muy bien el mensaje a distintos ámbitos”. “Es una obra que aborda un tema muy complejo desde una perspectiva muy útil. Además, no debemos olvidar que es una creación de un artista internacional de primer nivel, como es Belin, que tiene creaciones en las principales ciudades del mundo”, ha agregado la subdelegada.

En este sentido, Catalina Madueño ha aplaudido la iniciativa del equipo de Gobierno torreño de poner en prácticas políticas de concienciación social contra la violencia de género, al tiempo que se incrementa el patrimonio del municipio y se fomenta la actividad cultural. “Pienso que una de las mejores campañas de sensibilización que se pueden realizar”, ha especificado.

La representante del Ejecutivo en la provincia de Jaén ha recordado que el Ayuntamiento de Torreperogil ha recibido 21.722 euros procedentes de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. “Se trata de una herramienta que está marcando un hito en el desarrollo de las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y más concretamente en la lucha contra las violencias machistas, dotando de fondos y herramientas a las distintas Administraciones Públicas para este fin”, ha señalado la subdelegada. En concreto, desde que se puso en marcha este mecanismo, se han repartido entre los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén más de 2,1 millones de euros.

Catalina Madueño ha hecho hincapié en que combatir la lacra de los malos tratos es una cuestión de justicia y, además, “una cuestión de defensa de los derechos humanos más elementales, de calidad de la democracia y del bienestar de una sociedad democrática madura”. La subdelegada ha manifestado que la violencia de género es ejercida sobre la mujer y sobre sus hijos e hijas por un hombre maltratador, su pareja o expareja, con la finalidad de dominación, poder y control y sometimiento sobre su víctima. “Por eso, son tan importantes estas acciones de concienciación y la educación en igualdad”, ha explicado.

Las mujeres asesinadas desde que se tienen registros oficiales en 2003 ya ascienden a 1.150, 20 de ellas asesinadas en lo que va de 2022. Desde 2013, han sido asesinados 47 menores de edad por violencia de género, 1 en 2022. El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 17 en 2022, y a un total de 354 desde 2013. “En la última semana de mayo, han sido asesinadas 5 mujeres en nuestro país. Una violencia machista intolerable que no debe quedar impune”. Con respecto a los datos provinciales, Madueño ha detallado que actualmente, en la provincia, se encuentran en seguimiento un total de 1.453 casos en el Sistema Viogén: 0 extremos, 17 altos, 230 medios, 672 bajos y 53 no apreciados. Además, 24 de estos casos corresponden a mujeres víctimas menores de edad, siendo 9 de nivel medio, 6 bajo y 9 no apreciados.

La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén se ha marcado el reto de seguir incorporando municipios al Sistema Viogén, al tiempo que se acercan los recursos a los entornos rurales y a las víctimas con mayor vulnerabilidad.