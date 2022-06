El próximo domingo, 12 de junio, los linarenses están llamados a participar en la carrera solidaria “Run for Parkinson”. El concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Linares, Pedro Cintero, y la presidenta de la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines de la ciudad, Sacramento Expósito, han presentado la décima edición de esta cita deportiva y benéfica cuyo objetivo es dar visibilidad a la enfermedad de Parkinson.

Pedro Cintero ha puesto en valor el trabajo realizado por la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines de Linares. “Esta carrera popular es una buena oportunidad para invitar a la ciudadanía a practicar deporte, y que la práctica deportiva sirva como vehículo de difusión de este tipo de enfermedades, sensibilizando a la población”, ha explicado. Por su parte, la presidenta del colectivo ha recordado que “la investigación es la parte principal para los enfermos y sus familias, por lo que pedimos apoyo suficiente para frenar esta enfermedad”.

A partir de las 10:30 de la mañana del próximo domingo, los inscritos podrán participar en este “Run for Parkinson”, de carácter no competitivo, que comenzará en el Paseo de Linarejos y que incluirá una carrera absoluta, carreras infantiles y una marcha solidaria. Además, habrá animación deportiva e infantil para todos los asistentes.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo viernes, de forma presencial, en la sede de la Asociación Provincial de Parkinson de Linares, situada en las antiguas casillas de Renfe, y también el propio día de la carrera en el Paseo de Linarejos.

El concejal ha animado a la ciudadanía a que se “una a este evento deportivo con el que también se apoya a la asociación a través de la cuota de inscripción, que tiene un valor de 5 euros, o bien a través de la Fila 0”. Además, está previsto que participen diferentes clubes de atletismo llegados de distintos puntos de la provincia.