• El 26/03/2019 el Ayuntamiento de Linares firmó con la empresa Hinobepa S.L. un contrato de concesión de servicios para la gestión del aparcamiento de Santa Margarita que vincula a ambas partes.

• Desde el mismo inicio de la explotación del servicio por la concesionaria se produce el incumplimiento del Convenio de Aparcamientos y Garajes que regula la actividad.

• En diciembre de 2020 se produce la baja de una compañera que no es suplida, lo que nos obliga a hacer turnos de 12 horas, hecho del que es conocedor el Ayuntamiento .

• En diciembre de 2021 fallece el dueño y administrador único de la empresa y ante el deterioro de los servicios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo que las hacen indignas, en Marzo de 2022 ponemos en conocimiento e informamos al Ayuntamiento del abandono y de la situación lamentable en la que nos encontrábamos.

• La respuesta a este encuentro fue que si seguíamos cobrando no tendríamos que quejarnos. El resto pequeños problemas subsanables.

• Queremos dejar claro que bajo ningún concepto fuimos convocados por el ayuntamiento a ninguna reunión para abordar los problemas del parking y sus posibles soluciones Lejos de transmitirnos tranquilidad y seguridad nos dejaron en una situación de incertidumbre y desesperación.

• A raíz de esta situación decidimos colocar carteles en el parking explicando la situación a los usuarios y nos reunimos con aquellos que si querían escucharnos, medios y grupos de la oposición. ES A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN COMO LLEGA ESTE

ASUNTO AL PLENO MEDIANTE SUS PREGUNTAS AL EQUIPO DE GOBIERNO.

• No somos nosotros los que determinamos la responsabilidades de las partes, éstas vienen perfectamente definidas en el contrato de concesión y pliego de condiciones técnicas y administrativas.

La concesionaria por abandono absoluto de las funciones yobligaciones para con el parking y sus trabajadores.

El Ayuntamiento por la dejadez en la debida vigilancia y control periódico de la gestión de la empresa (INCUMPLIMIENTO del artículo 24.2, punto 3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato) mucho antes del fallecimiento del

administrador único.

Por todo ello

PEDIMOS EL APOYO POLITICO DE LA CORPORACIÓN A ESTA CAUSA Y EXIGIMOS QUE SE CELEBRE EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE UN PLENO PARA EL SECUESTRO O INTERVENCIÓN DEL SERVICIO ( CLAUSULA OCTAVA CONTRATO DE CONCESIÓN)

LOS TRABAJADORES DEL PARKING DE SANTA MARGARITA LO ÚNICO QUE QUEREMOS ES TRABAJAR PARA PRESTAR UN SERVICIO RESPONSABLE A LA CIUDAD DE LINARES Y SU GENTE Y NO BAJO ESTA ANGUSTIA Y ESTRÉS LABORAL AL QUE NOS HEMOS VISTO ENVUELTOS POR EL ABANDONO DE LA EMPRESA Y LA INDIFERENCIA Y DESPRECIO DE NUESTROS DERECHOS POR EL AYUNTAMIENTO.