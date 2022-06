El presidente provincial y candidato al Parlamento andaluz del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha presentado hoy algunas líneas del programa electoral del PP relativas a la ciudad de Linares. La ciudad de las minas ha sido la elegida por el Partido Popular para dar la primera rueda de prensa sobre programa electoral porque “por todos es sabido que nuestra apuesta por Linares es firme, es una de nuestras prioridades y, antes de continuar en el resto de las comarcas, queríamos que el kilómetro cero fuera Linares”.

En primer lugar, la presidenta local del PP de Linares, Mariola Aranda ha recordado que Juanma Moreno ha visitado la ciudad en dos ocasiones, “en dos momentos muy complicados ha dado la cara, no se ha escondido, como hizo el PSOE que, tras destrozar el futuro de los linarenses optaron porque sus máximos dirigentes no pisaran nuestras calles dejando esta muñeca rota en el olvido”. Juanma Moreno ha cumplido con dos hitos que tenía la ciudad, el campo de fútbol de Linarejos y la cesión de los terrenos de Santana, “algo que esperábamos con ansia porque supondrá un antes y un después para que el Parque Empresarial comience a dar las oportunidades de empleo y riqueza para el que se creó”. También hasta Linares han venido los consejeros, “y siempre con proyectos y no con las manos vacías”. Por tanto, desde el PP linarense se ha agradecido la apuesta de Juanma Moreno por Linares porque “estábamos totalmente derrotados por culpa de los gobiernos del PSOE”. Y con estos antecedentes, “no podíamos esperar menos para Linares en el programa electoral”, ha apostillado Aranda.

En este sentido, Domínguez ha explicado que una de las cuestiones más importantes que ya cogió rumbo durante esta legislatura y que continuaremos impulsando en la siguiente es el ramal Vadollano-Linares, que es imprescindible para el desarrollo del área logística de Linares que cogerá su impulso definitivo con la declaración de interés autonómico estratégico, ya anunciada por Juanma Moreno. Gracias a todo ello, el área logística, confluyendo con la apuesta de Puerta de Andalucía, será un baluarte a nivel autonómico y nacional. Linares es el punto neurálgico de la Nacional-4 “donde se parten las dos Andalucías” por lo que hay que saber impulsar este nudo logístico estratégico. Esto es sumamente importante para el crecimiento de Linares y el desarrollo económico de la ciudad “y es ya una realidad y un compromiso”.

Además, el gobierno de Juanma Moreno va a seguir trabajando para mejorar la calidad de la sanidad pública, también en Linares con la reforma de la UC del Hospital San Agustín. También se ejecutarán las obras de agrupación de vertidos, colectores y depuradoras declaradas de interés de la comunidad autónoma en la provincia, como el de Baeza que es la que atiende la Estación de Linares-Baeza. Igualmente se potenciará la mejora de las vías pecuarias con actuaciones en vías de Linares.

En definitiva, la ciudad de Linares ha explicado Domínguez, “seguirá siendo una prioridad para el gobierno de Juanma Moreno tal y como ya ha demostrado en esta legislatura invirtiendo más de 1,2 millones de euros por cada mes de gobierno solo en la ciudad de las minas”.