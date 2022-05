El alumnado de sexto del CEIP Marqueses de Linares ha realizado una movilidad a Rumanía enmarcada en el proyecto Erasmus + KA 229 “Enrichment is the result of meeting”. En este proyecto participan alumnos con edades comprendidas entre 11 y 12 años de centros de Grecia, Italia, España y Rumanía.

Durante la estancia, que ha tenido una duración de siete días, el colegio Gimnaziala de la localidad de Varias ha organizado una serie de actividades con el objetivo de mostrar la diversidad multicultural que enriquece de manera muy positiva el contexto de aula del centro. Para ello todas las actividades se han centrado en metodologías activas donde el alumnado ha sido el centro del aprendizaje participando en talleres, actividades al aire libre, creación de dioramas, performance de bailes locales de las diferentes culturas, donde han podido ver cómo conviven en armonía rumanos, serbios, húngaros, alemanes y ucranianos y se enriquecen unas culturas de las otras, de sus tradiciones y valores.

La motivación de este proyecto es compartir y aprender experiencias educativas innovadoras que nos den la oportunidad de poder exponer a nuestro alumnado a diferentes contextos de aprendizaje donde la lengua extranjera sea la herramienta de comunicación.

Para el centro de nuestra ciudad, CEIP Marqueses de Linares, es una prioridad dar al alumnado la oportunidad de conocer y viajar a través de Europa ofreciendo nuevos contextos culturales que desarrollen tolerancia siempre desde el punto de vista de la diversidad.

«Gracias a nuestro proyecto Erasmus podemos exponer al alumnado a un contexto real del uso de la lengua extranjera que junto con el uso de la plataforma Etwinning donde se comunican de forma virtual con el alumnado del proyecto durante todo el curso escolar nos permite dotar al alumnado de herramientas comunicativas para afianzar los contenidos curriculares de forma significativa», manifiestan desde el centro.

«Desde nuestro centro, CEIP Marqueses de Linares, tanto familias como alumnado y profesorado hacemos una valoración muy positiva de esta experiencia y animamos a otros centros a participar en las futuras convocatorias del SEPIE en proyectos KA1 o KA2», concluyen.